Milan-Cagliari 0-0: qualificazione in Champions rimandata per i rossoneri

Il Milan fallisce l'appuntamento con l'aritmetico ritorno in Champions League: 0-0 col Cagliari, sarà decisiva la trasferta di Bergamo.

Il Milan spreca il primo match-ball per la qualificazione in Champions League, sbattendo contro il muro di un Cagliari già salvo: a San Siro i rossoneri non vanno oltre lo 0-0, risultato che tiene aperta la corsa al quarto posto e che costringe il Diavolo a giocarsi tutto all’ultima giornata contro l’Atalanta.

0 - Era da giugno 1997 che il Milan non rimaneva a secco di reti in un match casalingo di Serie A contro il Cagliari. Spento.#MilanCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 16, 2021

Ci si aspettava un Milan arrembante, sulla falsariga di quello visto nelle ultime due vittorie a Torino, ma nel primo tempo i rossoneri sembrano contratti: la squadra di Pioli cerca di far aprire la difesa degli ospiti - arroccati a protezione di Cragno - con un giro-palla insistito e tavolta esasperato sulla trequarti, senza però trovare mai lo spazio giusto per l’imbucata. Di Saelemaekers, con una conclusione dal limite dell’area, l’unica occasione degna di nota.

Pioli decide di giocarsi subito la carta Leao, per cercare di sparigliare le carte ma il Milan continua a far fatica a creare palle-goal. E’ invece il Cagliari a sfiorare il vantaggio in due occasioni, prima con Pavoletti e poi con Godin, il cui colpo di testa da calcio d’angolo viene respinto da Donnarumma con una parata in tuffo sensazionale. Il Milan, frenato dalla pressione psicologica del successo ad ogni costo, è impreciso e inconcludente e i minuti scorrono via senza che la porta di Cragno venga mai messa in pericolo. Finisce 0-0, con i rossoneri che si ritrovano al terzo posto a pari punti con il Napoli e a +1 sulla Juventus e con il Cagliari che festeggia a San Siro la salvezza raggiunta già nel pomeriggio in virtù del pareggio tra Benevento e Crotone.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-CAGLIARI 0-0

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6 (63’ Dalot), Kjaer 6, Tomori 6,5, Hernandez 5,5; Bennacer 5,5 (63’ Meite), Kessie 6; Saelemaekers 6 (46’ Leao 5,5), Brahim Diaz 5,5 (57’ Castillejo 5,5), Calhanoglu 5 (89’ Mandzukic sv), Rebic 5. All. Pioli

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno 6; Ceppitelli 6 (87’ Klavan sv), Godin 7, Carboni 6,5 (88’ Rugani sv); Nández 7, Deiola 6 (87’ Asamoah sv), Marin 6,5 (78’ Duncan sv), Lykogiannis 6,5; Nainggolan 6,5, João Pedro 6;5, Pavoletti 6 (78’ Cerri sv). All. Semplici

Arbitro: Massa

Ammoniti: Kjaer, Marin, Carboni, Calabria