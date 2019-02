Milan-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan ospita il Cagliari nel posticipo della 23ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Milan di Gennaro Gattuso ospita il Cagliari di Rolando Maran nel posticipo domenicale serale della 23ª giornata di Serie A . Il Diavolo è 4° in classifica con 36 punti, frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, i sardi sono scivolati in quindicesima posizione a quota 21 con 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte.

'Il Pipita' Gonzalo Higuain, passato a gennaio al Chelsea, è al momento il miglior marcatore dei rossoneri in campionato con 6 goal in 15 presenze, mentre il bomber Leonardo Pavoletti è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 7 reti in 17 partite giocate. Il Milan è reduce da una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 giornate,

QUANDO SI GIOCA MILAN-CAGLIARI

Milan-Cagliari si giocherà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 20.30 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Sarà l'82° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE MILAN-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La partita Milan-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 372 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CAGLIARI

Gattuso non potrà ancora disporre degli infortunati Bonaventura, Caldara, Reina e Cristian Zapata, mentre è ormai recuperato Biglia. L'undici rossonero dovrebbe essere lo stesso che ha pareggiato 1-1 all'Olimpico contro la Roma. Al centro della difesa Musacchio affiancherà Romagnoli, con Calabria e Rodriguez terzini. A centrocampo spazio ancora una volta al brasiliano Paquetà, in attacco il nuovo tridente formato da Suso, Piatek e Calhanoglu.

Maran ritrova Barella dopo il turno di squalifica ma perde Birsa e Thereau, usciti anzitempo con l'Atalanta. In regia ci sarà Cigarini, affiancato da Ionita e Padoin. In difesa sulle fasce a sinistra spera in una maglia Luca Pellegrini, dall'altra parte probabile il ritorno di Srna. In attacco Joao Pedro con Pavoletti.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.