Milan-Cagliari per tornare al quarto posto: i rossoneri devono rispondere a Lazio e Roma

Il Milan deve tornare a vincere dopo i due pareggi contro Napoli e Roma per tornare al quarto posto, Gattuso si affida ancora a Paquetà e Piatek.

Obbligo vittoria per il Milan che stasera sarà impegnato nel posticipo della ventitreesima giornata in casa contro il Cagliari e vuole assolutamente i tre punti per tornare al quarto posto.

I rossoneri infatti devono rispondere ai successi ottenuti da Lazio e Roma, ma soprattutto ritrovare una vittoria che manca ormai da troppo tempo.

I due pareggi ottenuti contro Napoli e Roma hanno frenato la corsa del Milan verso la Champions League, obiettivo imprescindibile e prioritario anche in vista del futuro.

All'andata peraltro il Cagliari ha già bloccato i rossoneri sull'1-1 ma quello era tutto un altro Milan, basti pensare che il goal del pareggio era stato firmato da Gonzalo Higuain.

Stasera invece a guidare l'attacco di Gattuso sarà ancora Piatek, colpo del mercato di gennaio e già capace di segnare tre reti nelle sue prime due partite da titolare tra Coppa Italia e campionato.

Per il resto a centrocampo verranno confermati Bakayoko, Kessie e Paquetà mentre in panchina si rivede pure Lucas Biglia dopo una lunghissima assenza. In difesa Musacchio e Romagnoli saranno i due centrali, con Calabria a destra e Rodriguez dall'altra parte.

Il Cagliari risponderà con un solido 4-4-2 in cui potrebbe esserci il debutto di Luca Pellegrini, giovane terzino sinistro prelevato dalla Roma a gennaio. La coppia d'attoco verrà composta da Joao Pedro e Pavoletti.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Faragò, Cigarini, Barella, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti.