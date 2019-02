Milan-Cagliari, le pagelle: brillano Piatek e Paquetà, si riaccende Suso

Le pagelle di Milan-Cagliari: l'attacco rossonero non delude, Suso si riaccende e si confermano Paquetà e Piatek. Male Srna nel Cagliari.

MILAN

DONNARUMMA 6,5: Festeggia le 150 presenze in rossonero con due parate, entrambe su Joao Pedro, di vitale importanza.

CALABRIA 7: Prova di grande sostanza del terzino bresciano, che porta le borracce a Suso con encomiabile generosità e impreziosisce la sua serata con il cross al bacio per il 2-0 di Paquetá. (66’ CONTI 6: Entra con il risultato in cassaforte, facendosi trovare comunque pronto).

MUSACCHIO 6,5: Altra gara senza sbavature per il centrale argentino, sempre più saldo nel cuore della difesa milanista al fianco di Romagnoli.

ROMAGNOLI 6: Pavoletti è un osso duro soprattutto nel gioco aereo ma il capitano rossonero non gli lascia neanche un centimetro.

RODRIGUEZ 6: Il Cagliari spinge poco dal suo lato, per lo svizzero serata di ordinaria amministrazione.

KESSIE 6: Non fa mancare il suo solito apporto, con una prestazione di sudore, sacrificio e personalità.

BAKAYOKO 6,5: Meglio rispetto a Roma: resta una presenza fondamentale davanti alla difesa.

PAQUETÁ 7: Primo goal in rossonero per il brasiliano ma non solo: l’ex Flamengo delizia San Siro con un paio di effetti speciali da joga bonito.

SUSO 6,5: Torna ad accendersi lui, torna a brillare il Milan, il cui gioco non può prescindere dalle invenzioni dello spagnolo. Mezzo punto in meno per la colossale palla-goal divorata nel finale.

PIATEK 7: Sgomita, combatte, gioca coi compagni, si divora nel primo tempo una ghiotta occasione a tu per tu con Cragno ma si fa perdonare nella ripresa, con il quarto goal in altrettante presenze in rossonero. (65’ CUTRONE 6: Prova a inventarsi un goal da antologia con una girata che avrebbe meritato maggior fortuna, non ha altre occasioni per mettersi in evidenza.)

CALHANOGLU 6: Un deciso passo in avanti del turco, che cerca con insistenza un goal scaccia-fantasmi, ma trova un attento Cragno a sbarrargli la strada. (77’ BORINI sv)

CAGLIARI

CRAGNO 5,5: E’ sfortunato in occasione dell’autogoal di Ceppitelli, non perfetto sulle altre due marcature rossonere.

SRNA 5: Si fa scappare Paquetá sul 2-0, soffre i continui tagli di Calhanoglu e non riesce a trovare forza e convinzione per proporsi in fase offensiva.

PISACANE 5,5: Novanta minuti sempre con la guardia alta, fa quel che può per arginare le avanzate dei rossoneri.

CEPPITELLI 5,5: Si incolla a Piatek nel tentativo di inibire il polacco, torna a casa con un autogoal sul groppone sul quale non ha colpe ma anche con un errore grossolano che viene vanificato dall’errore sottoporta di Suso.

PELLEGRINI 6: Qualità e doti fisiche non gli mancano, esce tutto sommato a testa alta da una serata potenzialmente da incubo, vista la frizzantezza di Suso e la generosità di Calabria.

FARAGO 5: L’asse di destra non funziona, resta avulso dal gioco.

BARELLA 6: Giocatore di caratura superiore rispetto ai compagni, cerca di prendersi la responsabilità di tentare anche le giocate più difficili.

IONITA 5,5: Preciso ma fin troppo scolastico, prova a far sentire la sua fisicità in mezzo al campo ma non basta. (76’ DESPODOV sv)

PADOIN 5: Anche lui, come Faragò, si fa notare poco nelle due fasi di gioco, venendo travolto dall’asse Suso-Calabria. (68’ DEIOLA 5,5: Cambia l’interprete, non la sostanza)

JOAO PEDRO 6: E’ lui a impegnare Donnarumma nelle due più grandi occasioni del Cagliari, forse troppo lezioso sul tocco sotto sputato dalla traversa. (80’ BRADARIC sv)

PAVOLETTI 5,5: Chiuso nella morsa della coppia Musacchio-Romagnoli, si ritrova a dover banchettare con le briciole.