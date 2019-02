Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: c'è Calhanoglu, Piatek guida l'attacco rossonero

Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari: Calhanoglu è confermato nei tre d'attacco con Suso e Piatek.

Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Faragò, Ionita, Barella, Padoin; Joao Pedro, Pavoletti.

Come anticipato da Gattuso, il Milan mantiene lo stesso assetto: 4-3-3 con Donnarumma tra i pali, Calabria e Rodriguez sulle corsie con Musacchio vicino a Romagnoli al centro. Mediana con Kessié, Bakayoko e Paquetà, attacco con Suso, Piatek e Calhanoglu.

Si dispone con un 4-4-2 il Cagliari, dopo essere passato a tre contro l’Atalanta. In difesa rientra Srna a destra, chance per Luca Pellegrini a sinistra. In mezzo Pisacane e Ceppitelli. Cigarini e il rientrante Barella il duo di centrocampo, con Faragò e Padoin larghi. Davanti Joao Pedro e Pavoletti.