Milan-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan affronta il Cagliari nella 2ª giornata del campionato di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Cagliari

Milan-Cagliari Data: 29 agosto 2021

29 agosto 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan di Stefano Pioli ospita il Cagliari di Leonardo Semplici in uno dei due posticipi della domenica sera della 2ª giornata di Serie A. Il Diavolo ha esordito con un successo esterno per 1-0 contro la Sampdoria, mentre i sardi hanno iniziato il torneo con un pareggio per 2-2 in casa contro lo Spezia.

Le due squadre si sono affrontate 39 volte in casa dei milanesi, con un bilancio nettamente favorevole a questi ultimi di 26 vittorie, 10 pareggi e soltanto 3 affermazioni degli isolani. Il Cagliari non batte il Milan al Meazza da 24 anni: l'ultima volta fu il 1° giugno 1997, quando un goal di Muzzi consentì ai rossoblù di Mazzone di guadagnarsi lo spareggio per non retrocedere con il Piacenza, poi perso a Napoli.

Da allora i rossoneri hanno dominato, collezionando un parziale di 16 vittorie e 2 pareggi, l'ultimo dei quali per 0-0 nello scorso campionato. Complessivamente, considerando anche le partite giocate in casa degli isolani, il Milan è la squadra contro la quale il Cagliari ha perso più partite in Serie A, ben 43. Se i rossoneri battessero i rossoblù, sarebbe la prima volta che partirebbero in campionato con 2 vittorie consecutive dal biennio 2002-2004, con Ancelotti in panchina.

Brahim Díaz, il match-winner della partita con la Sampdoria, non ha ancora trovato la rete in campionato in partite casalinghe. João Pedro, invece, fra gli attuali capocannonieri del torneo grazie alla doppietta rifilata allo Spezia, se andasse a segno contro il Milan diventerebbe il 4° giocatore della storia del Cagliari a segnare almeno 3 reti nelle prime 2 giornate dopo Gigi Riva (4 nel 1968/69), Roberto Boninsegna (3 nel 1968/69) e Pasquale Foggia (3 nel 2007/08).

Il brasiliano, tuttavia, è rimasto all'asciutto nelle ultime 4 gare di Serie A disputate con il Milan, dopo aver fatto goal nelle precedenti 3In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-CAGLIARI

Milan-Cagliari si disputerà la sera di domenica 29 agosto 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 79ª in Serie A fra le due squadre e sarà arbitrata dal signor Marco Serra della sezione di Torino, è previsto alle ore 20.45.

Il posticipo serale Milan-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronista e seconda voce di Milan-Cagliari di DAZN saranno Ricky Buscaglia e Massimo Gobbi.

Gli abbonati DAZN potranno vedere Milan-Cagliari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita app e in un secondo tempo avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara sarà possibile prendere visione degli highlights e dell'evento integrale in modalità on demand.

darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfidaancheCollegandovi con il portale, troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Pioli avrà ancora indisponibili due pezzi da novanta come Ibrahimovic e Kessié, e l'unica novità rispetto al debutto in campionato con la Sampdoria potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di Bennacer in mediana al posto di Krunic e accanto a Tonali. Per il resto fra i pali agirà Maignan, davanti a lui Kjaer e Tomori comporranno la coppia centrale difensiva e Calabria e Theo Hernández si candidano come terzini. Davanti conferma per Giroud nel ruolo di prima punta, con Saelemakers e Brahim Díaz sicuri di un posto sulla trequarti e Rafael Leão in vantaggio nel ballottaggio con Rebic.

Semplici confermerà a livello tattico il 3-5-2 e la coppia d'attacco composta dal brasiliano João Pedro e da Pavoletti. A centrocampo in mezzo Marin con Deiola e Strootman, Nandez e Dalbert esterni di fascia. Carboni centrale sinistro nella difesa a tre con Ceppitelli e Godin. In porta giocherà Radunovic visto il ko di Cragno.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.