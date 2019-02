Milan-Cagliari 3-0: Piatek e Paquetà, rossoneri al 4° posto

Il Milan torna da solo in quarta posizione, grazie alla convincente vittoria contro il Cagliari. Piatek, Paquetà e l'autogoal di Ceppitelli decisivi.

Goal, gioco e tre punti: bottino pieno per il Milan, che a San Siro batte il Cagliari 3-0 e si riporta al quarto posto in classifica, rispondendo colpo su colpo a Lazio, Roma e Atalanta. Gara messa in ghiaccio già nel primo tempo grazie all’autogoal di Ceppitelli e al primo sigillo italiano e rossonero di Lucas Paquetá; nella ripresa il tris firmato da Piatek.

Gattuso aveva invitato il suo Milan a non prendere sottogamba l’impegno e la squadra ha dato risposte importanti al suo allenatore, ritrovando anche quella brillantezza nella manovra che era mancata nel 2019. Merito di un Suso nuovamente ispirato (è lui a propiziare l’autogoal di Ceppitelli che apre le marcature) ma anche di un Paquetá sempre più integrato. Il 2-0 è un cioccolatino del brasiliano, abile a calciare al volo di sinistra da posizione defilata capitalizzando un perfetto cross di Calabria.

1 - L'ultimo centrocampista brasiliano a trovare il gol in Serie A con il Milan prima di #Paquetà fu #Kakà (marzo 2014 contro il Chievo). Discendenza. #MilanCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) 10 febbraio 2019

Al rientro in campo dall’intervallo il Milan abbassa i ritmi e il Cagliari prende fiducia, sfiorando il goal al 60’: cross di Pellegrini, girata di Joao Pedro e respinta corta di Donnarumma, il pallone torna al brasiliano che con un tocco sotto a colpo sicuro centra la traversa. Passato lo spavento, il Diavolo mette la parola fine sul match con il 3-0 firmato dal solito Piatek, al quarto centro in altrettante gare in rossonero.

I GOAL

13’ CEPPITELLI (aut.) 1-0: Classico movimento a rientrare di Suso, sinistro potente dello spagnolo respinto da Cragno addosso all’incolpevole Ceppitelli.

22’ PAQUETÁ 2-0: Traversone avvolgente di Calabria diretto sul secondo palo per Paquetá, che di piatto sinistro al volo infila Cragno.

62’ PIATEK 3-0: Leggerezza della difesa rossoblù, Cragno chiude in uscita su Calhanoglu ma il pallone arriva al polacco, che con grande freddezza calcia in porta trovando lo spazio giusto.

IL TABELLINO

MILAN-CAGLIARI 3-0

MARCATORI: 13’ Ceppitelli (aut.), 22’ Paquetá, 62’ Piatek

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria (66’ Conti), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek (65’ Cutrone), Calhanoglu (77’ Borini). All. Gattuso

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Ionita (76’ Despodov), Barella, Padoin (68’ Deiola); Joao Pedro (80’ Bradaric), Pavoletti. All. Maran

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Faragò

Espulsi: nessuno