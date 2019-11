C'è il Milan, buone notizie per il Napoli: Allan può recuperare

Allan potrebbe tornare a disposizione per Milan-Napoli. Per i partenopei buone notizie anche sul fronte Manolas.

Messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, per le varie compagini è arrivato il momento di tornare a concentrarsi sul campionato.

Tra i match più attesi del tredicesimo turno di , c’è certamente quello che sabato vedrà opposte e . A San Siro infatti si affronteranno due squadre reduci da periodi complicati e alla ricerca di quei punti che possano cambiare il volto delle rispettive classifiche e, per l’occasione, Carlo Ancelotti potrebbe recuperare degli uomini importanti.

Nelle ultime ore si è parlato del miglioramento delle condizioni di Kostas Manolas che, smaltiti i problemi al costato, dovrebbe tornare al centro della difesa, ma buone notizie arrivano anche per il centrocampo.

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli infatti, Allan è sulla via del recupero, tanto che ha svolto gran parte dell’ultima seduta di lavoro con il gruppo. Il mediano brasiliano è fuori dal 30 ottobre, da quando cioè ha riportato un infortunio ad un ginocchio ed ora sta accelerando nella speranza di esserci sia a San Siro che successivamente ad Anfield in contro il .

Niente da fare invece per Milik che prosegue il lavoro specifico per recuperare ad un problema agli addominali, mentre Ghoulam continua a lavorare a parte.