Milan, buone notizie da Ibrahimovic: parte dell'allenamento in gruppo

Zlatan Ibrahimovic ha lavorato insieme al resto del gruppo per una parte della seduta di allenamento. Il ritorno in campo si avvicina.

Arrivano finalmente buone notizie per Stefano Pioli che molto presto potrà contare su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese infatti venerdì ha svolto parte della seduta di allenamento in gruppo.

Out ormai da fine novembre dopo l'infortunio muscolare accusato contro il , Ibrahimovic vede il rientro in campo ma non ci sarà ancora contro il Torino. Più probabile il ritorno tra i convocati per la trasferta di in programma la prossima settimana.

Un'ottima notizia per Pioli, che attualmente deve fare a meno di Rebic (positivo al coronavirus) e Saelemaekers infortunato. Nell'anticipo di sabato sera inoltre resta in forte dubbio anche Hakan Calhanoglu, uscito con una caviglia molto gonfia dal big-match contro la .

Altre squadre

Prima di finire ko Ibrahimovic era stato l'assoluto trascinatore del , capace di segnare undici goal in dieci partite tra campionato ed .