Milan-Brescia, la Curva Sud omaggia Mihajlovic: "Vinci la partita più importante"

Bellissimo omaggio della Curva Sud durante Milan-Brescia per Mihajlovic: "Con la grinta di chi ne ha affrontate tante, forza Sinisa".

Le rivalità e i colori non contano quando c'è di mezzo qualcosa di più importante. Lo ha dimostrato la Curva Sud del , che in occasione della partita col ha esposto un bellissimo striscione in omaggio a Sinisa Mihajlovic.

"Con la grinta di chi ne ha passate tante, vinci la battaglia più importante. Forza Sinisa", si legge nello striscione.

Uno splendido gesto nei confronti di quello che è stato un grande avversario per il Milan e per i tifosi rossoneri, specialmente nei derby quando ha vestito la maglia dell' .

Mihajlovic è tornato in panchina anche contro la dopo la prima a , guidando il alla prima vittoria in campionato. Un esempio e un'immagine di speranza per tutti quelli che stanno affrontando la sua stessa sfida.