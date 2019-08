Milan-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Il Milan ospita il Brescia dopo la sconfitta di Udine al debutto: tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Il di Giampaolo, reduce dalla brutta sconfitta subita all'esordio contro l' , ospita il per la seconda giornata di .

I rossoneri sono alle prese col rebus modulo: Giampaolo infatti sta pensando di abbandonare il suo classico 4-3-1-2 per liberare la fantasia di Suso e innescare al meglio Piatek.

Il Brescia, vittorioso all'esordio in Serie A dopo otto anni di assenza, invece sogna il colpaccio a 'San Siro' dove però non potrà contare sul grande ex Balotelli che deve ancora scontare tre turni di squalifica.

Nel maggio del 2004 proprio un Milan-Brescia fu l'ultima gara di Roberto Baggio al quale 'San Siro' tributò una standing ovation.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Milan-Brescia: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

PARTITA Milan-Brescia DATA 31 agosto 2019, ore 18 DOVE Giuseppe Meazza, Milano ARBITRO Abisso TV DAZN STREAMING DAZN

Milan-Brescia si gioca sabato 31 agosto 2019 allo stadio 'San Siro' di Milano, il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.

Milan-Brescia verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, sarà quindi possibile vedere la gara tramite le moderne smart oppure collegando la tv di casa a un decoder Sky Q o a una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o alla Playstation 4. In alternativa la gara sarà visibile anche tramite i dispositivi Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Milan-Brescia sarà visibile anche in diretta e in esclusiva tramite pc collegandosi al sito di DAZN, oppure scaricando l'applicazione sul proprio smartphone o tablet.

Giampaolo potrebbe cambiare qualcosa con l'inserimento di Bennacer, lasciando in panchina Calhanoglu e dando fiducia a Borini e Paquetà nel ruolo di interni. Stessi interpreti in avanti invece, ma con una leggera modifica: Piatek unica punta, Suso e Castillejo alle sue spalle.

Corini sembra intenzionato a confermare la formazione che ha vinto a , con il giovane Tonali in regia: l'unico dubbio riguarda l'attacco, dove Torregrossa potrebbe spuntarla su Ayè.

MILAN (4-3-2-1): G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Castillejo; Piatek.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Torregrossa, A. Donnarumma.