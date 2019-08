Milan-Brescia, anche Allegri a San Siro: è seduto vicino a Galliani

Spettatori d'eccezione in tribuna per Milan-Brescia: c'è anche Massimiliano Allegri. Il tecnico è seduto a fianco di Adriano Galliani.

Per la prima a San Siro del c'era grande attesa, specialmente dopo la sconfitta all'esordio contro l' . Per la sfida contro il in tribuna sono apparsi anche degli spettatori d'eccezione.

Allo stadio ci sono infatti due che con il Milan hanno vinto: Massimiliano Allegri, disoccupato al momento dopo aver chiuso l'esperienza di 5 anni alla , e Adriano Galliani.

I due sono stati beccati dalle telecamere seduto l'uno a fianco all'altro. Allegri in questo momento si sta godendo un momento di pausa, mentre Galliani è Senatore della Repubblica dal 23 marzo 2018.

Per la prima del Milan in casa non sono voluti mancare e sono arrivati insieme a San Siro. E Calhanoglu ha anche fatto esultare l'ex amministratore delegato dei rossoneri nel primo tempo...