Milan-Brescia 1-0: Calhanoglu regala i primi tre punti a Giampaolo

Un colpo di testa di Calhanoglu decide Milan-Brescia: l'1-0 vale i primi tre punti per la squadra di Marco Giampaolo.

Primi, timidi raggi di luce sul nuovo di Giampaolo, che a San Siro si rialza dopo la sconfitta maturata alla prima giornata contro l’ superando il 1-0.

E’ un Milan rivoluzionato rispetto a quello dell’esordio stagionale, con Kessié e Bennacer dall’inizio a centrocampo, Calhanoglu mezzala, Suso riportato a destra ma soprattutto con André Silva al posto di Piatek, grande escluso dall’undici iniziale insieme a Paquetá. Ed è da uno spunto del ritrovato Suso che nasce il goal del vantaggio dei rossoneri, siglato di testa da Calhanoglu, perfetto nell’inserimento a chiudere sul secondo palo.

Possesso palla di marca rossonera, gli uomini di Corini fanno grande densità in mezzo al campo ma non riescono ad innescare il bomber Donnarumma, tenuto a bada dalla coppia Musacchio-Romagnoli.

A metà ripresa Giampaolo manda in campo Piatek e Paquetá al posto di André Silva (luci e ombre) e Calhanoglu (tra i più positivi) ma i rossoneri faticano ad arrivare al tiro e nel finale proprio il polacco, dopo essersi fatto largo di prepotenza, si divora un goal a tu per tu con Joronen. Tocca poi a Paquetá sfiorare il raddoppio, con un sinistro da fuori area che si infrange sul palo.

Milan che porta a casa i tre punti, pur senza incantare: ma anche per Giampaolo l’estetica in questo momento non può essere prioritaria.

TABELLINO

MILAN-BRESCIA 1-0

Marcatori: 12’ Calhanoglu

MILAN (4-3-2-1): Donnarumma 6; Calabria 6, Musacchio 6,5, Romagnoli 7, Rodriguez 6; Kessié 6, Bennacer 6,5, Calhanoglu 6,5 (64’ Paquetá 6,5); Suso 7, Castillejo 5,5 (80’ Borini sv); André Silva 5,5 (60’ Piatek 6). All. Giampaolo 6

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6,5; Sabelli 6,5, Cistana 6, Chancellor 6, Martella 6 (14’ Mateju 5,5); Bisoli 6, Tonali 5, Dessena 5,5; Spalek 5,5 (76’ Tremolada sv); Torregrossa 6 (46’ Ayé 5,5), A. Donnarumma 5. All. Corini 6

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Dessena, Cistana, André Silva, Bisoli, Calabria, Calhanoglu

Espulsi: nessuno