Milan, Bonera fa il punto: "Rebic non è al 100%, Calhanoglu tiene a questa maglia"

Daniele Bonera alla vigilia del big match tra Napoli e Milan: "Chi sarà il rigorista? Se lo ha detto Ibra, alzo le mani, sarà Kessiè".

Non ci sarà Stefano Pioli sulla panchina del nella trasferta di domani sul campo del : in conferenza stampa si è presentato dunque Daniele Bonera, che debutterà sulla panchina del Diavolo dopo gli anni vissuti in campo con la maglia rossonera.

Ai microfoni della stampa, l'ex difensore ha fatto il punto sulle condizioni di alcuni giocatori:

"Rebic non è ancora al 100% e lo sappiamo, l'infortunio al gomito lo sta condizionando nella gestualità. L'infortunio di Leao non ci voleva, ma in quella zona del campo abbiamo tante soluzioni. Alcuni giocatori hanno potuto staccare con la sosta. Romagnoli? Non vedo problemi, gli errori fanno parte del calcio, ha tutto il nostro supporto".

Tra i giocatori che si sono riposati c'è sicuramente Zlatan Ibrahimovic, pronto a guidare di nuovo il reparto offensivo:

"Aveva bisogno di staccare anche lui soprattutto mentalmente, si è presentato come sempre da capo gruppo, conosciamo la sua importanza. Vedere i giocatori tornare dalle nazionali solo per salutare o per fare terapie mi ha riempito di orgoglio".

Tra le pochissime note negative del periodo d'oro di Ibrahimovic c'è un rendimento non ottimale dal dischetto:

"Il rigorista sarà Kessiè? Lo ha detto Ibra, alzo le mani, se lo ha detto lui sarà Franck. L'allenamento di ieri mi è piaciuto, siamo fiduciosi. L'assenza di Pioli non è un problema, cambia poco, con lui ci sentiremo prima della partita e all'intervallo".

Non c'è ancora l'accordo per il rinnovo di Calhanoglu, ma Bonera tranquillizza i tifosi del Diavolo: