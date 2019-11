Milan, Bonera chiede pazienza: "È una squadra giovane, serve tempo"

Daniele Bonera è tornato al in estate dopo aver terminato nel luglio scorso al la sua esperienza da calciatore. Con i rossoneri ha giocato e vinto per 9 anni, ora è assistente di Pioli dopo esserlo stato di Giampaolo.

Alla 'Gazzetta dello Sport' l'ex difensore ha raccontato il suo ritorno e le grandi difficoltà che la squadra sta attraversando in questi primi mesi di stagione.

Tanti anche gli errori difensivi, che hanno portato finora i rossoneri a incassare 16 reti nelle prime 12 partite. Dall'alto della sua esperienza, Bonera ha tracciato le differenze tra la fase difensiva di Giampaolo e quella di Pioli.

Rispetto al 2015, anno in cui ha lasciato il Milan, Bonera ha trovato un gruppo molto diverso e ha voluto citare un nome in particolare da lodare.

"Un giocatore del Milan attuale che mi ha sorpreso? Un nome che mette d’accordo tutti: Pepe Reina. Un esempio per come lavora e per come si pone ogni giorno".