Milan, Bonaventura sicuro: "Mi trovo meglio da attaccante esterno"

Il suo ritorno al goal di Giacomo Bonaventura ha il sapore di un raggio di sole in un momento buio per il , che nonostante il pareggio con il resta in una posizione di classifica problematica.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ai microfoni di 'Milan ', il numero 5 rossonero ha parlato della sua posizione in campo con un chiaro messaggio a mister Pioli:

Il Milan ha bisogno di certezze dal punto di vista tattico, Bonaventura si candida per fare il titolare da attaccante esterno, ma resta a disposizione per qualsiasi scelta tecnica:

"Siamo parecchi centrocampisti quest'anno. Io in questi anni ho giocato da mezzala e da esterno. Per me non fa tanta differenza, l'importante è avere le idee chiare. Ho giocato un po' dappertutto, l'importante è che il mister mi dica in quali zone muovermi in campo e cosa vuole da me".