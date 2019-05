Milan-Bologna, ultima chiamata Champions: rientra Piatek

Il Milan è obbligato a vincere per continuare a sperare nel quarto posto, Gattuso deve fare a meno di Romagnoli e Caldara ma rientra Piatek.

Ultima chiamata Champions per il che, dopo la vittoria dell' contro la , è momentaneamente scivolato a -6 dal quarto posto e ora deve battere per forza il nel posticipo della trentacinquesima giornata di .

Una vittoria infatti permetterebbe al Milan di tornare a -3 dall'Atalanta, agganciare la al quinto posto e scavalcare di nuovo il che è stato fermato sul pareggio dalla .

I rossoneri però arrivano all'appuntamento in piena emergenza dato che oltre agli infortunati Calabria e Caldara, la cui stagione è già finita, mancherà anche il capitano Romagnoli che è squalificato.

In difesa quindi sarà Zapata a fare coppia con Musacchio mentre sulla destra stavolta Abate dovrebbe essere preferito a Conti. A centrocampo fuori Bakayoko dopo il ritardo, al suo posto ci sarà Biglia in regia.

Gattuso conferma Paquetà mezz'ala dopo averlo provato da trequartista, davanti il tridente formato da Suso, Calhanoglu e Piatek con il bomber polacco che si riprende la maglia da titolare dopo la panchina di Torino.

Il Bologna ha bisogno di punti per rispondere all' che è tornato a -5 ma Mihajlovic deve fare a meno degli squalificati Mbaye e Soriano : al loro posto giocheranno Calabresi e Svanberg. Orsolini e Sansone agiranno sugli esterni, Palacio confermato come punta centrale.

Le probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.