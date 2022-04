Milan-Bologna 0-0: nervosismo e imprecisioni, rossoneri fermati a San Siro

Doveva essere un weekend pro-Milan e invece la 31ª giornata si chiude con l'inatteso passo falso dei rossoneri, fermati sullo 0-0 da un Bologna caricato dal desiderio di regalare un risultato positivo a Mihajlovic, assente a San Siro per i noti problemi di salute.

La domenica trionfale di Napoli e Inter costringe il Milan a non poter commettere passi falsi e nel primo tempo la squadra di Pioli denota un po' di nervosismo e di frenesia nella ricerca del goal del vantaggio. Di fronte un Bologna ordinato, compatto, che gioca a ritmi alti e con grande intensità, affacciandosi anche con pericolosità dalle parti di Maignan. Tanti tiri da una parte e dall'altra, ma l'occasione da goal più nitida capita sulla testa di Giroud, che prima dell'intervallo chiama Skorupski agli straordinari.

Nella ripresa si gioca quasi a una sola metà campo: Pioli disegna un Milan a trazione anteriore inserendo Rebic al posto di Messias, il Bologna non riesce più a riguadagnare terreno ma si difende con grande caparbietà. Serve una scossa, Pioli si gioca anche la carta Ibrahimovic per l'assedio finale ma la porta di Skorupski è stregata e per il Diavolo non bastano 33 tiri per trovare la giocata vincente.

Rossoneri che vedono avvicinarsi cosi Napoli e Inter alla vetta: un solo punto di vantaggio sugli azzurri, quattro sui nerazzurri (con una partita da recuperare).

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MILAN-BOLOGNA 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6,5 (75' Florenzi 6), Kalulu 6, Tomori 6,5, Theo Hernandez 6,5; Bennacer 6,5 (70' Kessie 6), Tonali 5,5; Messias 5 (46' Rebic 5), Brahim Diaz 5,5, Leao 5,5; Giroud 5,5 (70' Ibrahimovic 5,5). All. Pioli

L'articolo prosegue qui sotto

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski 7; Soumaoro 6, Medel 7 (82' Bonifazi sv), Theate 7; Hickey 6 (71' Kasius 6), Svanberg 6,5 (71' Soriano 6), Schouten 6, Aebischer 6, Dijks 6,5 (82' Mbaye sv); Barrow 6 (60' Orsolini 6), Arnautovic 6. All. Mihajlovic

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Dijks, Orsolini