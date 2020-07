Milan-Bologna, le formazioni ufficiali: Saelemaekers e Orsolini titolari

Pioli schiera Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Ibrahimovic, Calabria preferito a Conti. Panchina per Bonaventura. Mihajlovic rilancia Orsolini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BOLOGNA

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti , Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Dominguez, Poli, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone.

Il continua la corsa per un posto in Europa ospitando a 'San Siro' il di Mihajlovic, capace qualche settimana fa di giocare un brutto scherzo all' .

Pioli ritrova Saelemaekers, subito schierato titolare nei tre dietro Ibrahimovic insieme a Rebic e Calhanoglu. L'altra novità è Calabria al posto di Conti come terzino destro. Bennacer si riprende il suo posto in regia.

Mihajlovic invece rilancia Orsolini nel tridente con Santander e Sansone, fuori Palacio. A centrocampo confermato Dominguez con Poli e Soriano.