Milan-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan e Bologna chiudono la prima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 21 settembre 2020

21 settembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Dopo aver superato il primo ostacolo in Europa League contro lo Shamrock Rovers, il Milan debutta anche in contro il Bologna, giocando di lunedì sera per poter riposare qualche ora in più rispetto alle altre squadre, visto che ha giocato giovedì.

Stefano Pioli vorrà cominciare nel migliore dei modi il campionato, ma dovrà attenzionare anche il turnover, visto che la partita contro il Bologna si gioca in mezzo alle due sfide di (giovedì ci sarà infatti il Bodø/Glimt ad attenderlo).

Il Milan ha vinto otto delle ultime nove sfide contro il Bologna in Serie A (1N), incluse tutte le ultime tre.

Milan e Bologna si affrontano alla prima giornata del massimo campionato per la terza volta in Serie A; bilancio in perfetta parità con una vittoria per parte (nel 1998 per i rossoneri e nel 2008 per i felsinei).

In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna si giocherà lunedì 21 settembre alle ore 20.45, classico orario dei match serali. Si giocherà a San Siro, ancora a porte chiuse.

Il posticipo di lunedì sera della prima giornata di Serie A, Milan-Bologna, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita sarà curata da Riccardo Trevisani, con Daniele Adani al commento tecnico.

Gli abbonati a Sky potranno guardare Milan-Bologna anche in diretta : attraverso il servizio Sky Go la gara sarà infatti visibile sia su pc e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

Una seconda possibilità è rappresentata da Now Tv: acquistando un pacchetto dedicato, il servizio live e on demand di Sky offre la visione in streaming di diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A trasmesse dalla tv satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti i lettori di Goal potranno seguire Milan-Bologna anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete, fin dal prepartita, tutte le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali.

Conti, Leao, Musacchio, Romagnoli sono gli indisponibili per Stefano Pioli, che in difesa si affiderà ancora alla coppia formata da Gabbia e Kjaer. Dovrebbe scendere in campo, per il resto, la formazione titolare, con Castillejo pronto a togliere la maglia a Saelemaekers. Ibrahimovic sempre presente in attacco.

Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno soltanto di Gary Medel, a centrocampo favoriti Dominguez e Poli, con il solito Soriano in posizione più avanzata. Probabile esordio dal primo minuto per Lorenzo De Silvestri sulla fascia destra, Barrow e Palacio dal 1' in attacco.

MILAN (4-2-3-1); G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Poli, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.