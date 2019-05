Milan-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Milan sfida il Bologna nel Monday Night della 35ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La 35ª giornata di si chiude con la delicata sfida fra il di Gennaro Gattuso e il di Sinisa Mihajlovic nel Monday Night. Il Diavolo è settimo a quota 56 punti e ha bisogno dei 3 punti per mantenere accese le speranze di qualificazione alla prossima , gli emiliani si trovano al 15° posto con 37 punti, e hanno bisogno di risultati positivi per allontanarsi dal terz'ultimo posto, distante 5 lunghezze e occupato dall' .

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I rossoneri attraversano un momento difficile e non riescono ad avere continuità di gioco e di risultati, mentre il Bologna ha beneficiato della 'cura' Mihajlovic e ora è molto vicino a conquistare la salvezza. Gattuso punterà nuovamente sul 4-3-1-2, con Paquetà alle spalle della coppia Piatek-Cutrone e l'inserimento di Biglia in regia al posto di Bakayoko.

Mihajlovic invece, che vorrà riscattare l'esonero con cui nel 2016 terminò la sua avventura sulla panchina rossonera, potrebbe affidarsi a Svanberg e Calabresi in sostituzione degli squalificati Soriano e Mbaye. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

MILAN-BOLOGNA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Milan-Bologna DATA 6 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Giuseppe Meazza, Milano ARBITRO Marco Di Bello TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna è in programma la sera di lunedì 6 maggio 2019 alle ore 20.30 nel palcoscenico dello Stadio Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta il Monday Night Milan-Bologna sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, se lo volessero, di seguire la sfida Milan-Bologna in diretta sui loro pc, tablet e smartphone collegandosi alla piattaforma Sky Go.

MILAN-BOLOGNA IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà il Monday Night Milan-Bologna in diretta testuale dal pre-partita fino al fischio finale. I lettori avranno così gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, e conclusa quest'ultima troveranno sul portale la cronaca e le pagelle, oltre alle dichirazioni più importanti rilasciate a caldo dagli allenatori e dai giocatori delle due squadre.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, C. Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Piatek, Cutrone.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli, Pulgar, Svanberg; Orsolini, Palacio, Sansone