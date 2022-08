Milan-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan ospita il Bologna nell'anticipo della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

MILAN-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Bologna

• Data: 27 agosto 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Milan di Stefano Pioli affronta in casa il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic nell'anticipo serale della 3ª giornata del campionato di Serie A. I milanesi sono attualmente quinti in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio, mentre i felsinei occupano la 12ª posizione a quota uno, con un cammino di una sconfitta e un pareggio.

Segui Milan-Bologna su DAZN. Attiva ora Le due formazioni si sono affrontate 74 volte in casa dei rossoneri nella storia del campionato di Serie A, con un bilancio che premia il Diavolo con 43 successi, 18 pareggi e 13 affermazioni esterne dei rossoblù. Il Milan, in particolare, ha perso solo una delle ultime 25 sfide in Serie A contro il Bologna (18 vittorie e 6 pareggi). L'unico k.o. è arrivato il 6 gennaio 2016 al Meazza, quando sulla panchina rossonera c’era l’attuale tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic (0-1, con goal vittoria di Giaccherini). Qualora non dovessero subire goal, i rossoneri otterrebbero il terzo clean sheet consecutivo in casa contro i rossoblù. Il Milan è imbattuto da 18 gare consecutive in Serie A (12 vittorie e 6 pareggi) e detiene la striscia positiva più lunga attualmente aperta nei 5 maggiori campionati europei. Il Bologna ha avuto 2 espulsi nelle prime due giornate (Soumaoro con la Lazio e Orsolini col Verona): in caso di cartellino rosso col Milan, gli emiliani sarebbero la prima squadra, nell'era dei 3 punti a vittoria, ad avere un giocatore espulso in tutte e tre le prime giornate del torneo. Ismael Bennacer è il giocatore rossonero che ha creato più occasioni da goal (9) e completato più dribbling (4) nelle prime due giornate, mentre Marko Arnautovic, autore di una rete in entrambe le gare finora disputate, potrebbe diventare il 3° giocatore della storia del Bologna a riuscire a segnare in tutte le prime tre giornate di Serie A dopo Ezio Pascutti (1962/63) e Beppe Savoldi (1979/80). In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-BOLOGNA

Milan-Bologna si disputerà la sera di sabato 27 agosto 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello di Pinerolo, e sarà la 149ª in Serie A fra le due squadre, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN TV

Tifosi e appassionati avranno potranno seguire l'anticipo Milan-Bologna in diretta televisiva con diverse modalità. La partita sarà innanzi tutto trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Milan-Bologna sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara potrà essere vista in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Bologna su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico. Sky, invece, affiderà la telecronaca della gara a Riccardo Gentile, con Luca Marchegiani come seconda voce.

MILAN-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN e Sky Go gli utenti potranno vedere l'anticipo di Serie A, Milan-Bologna, in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare le rispettive app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale delle due piattaforme.

Un'ulteriore opzione è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite trasmesse dalla tv satellitare a coloro che acquistano il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di GOAL avranno la possibilità di seguire la sfida Milan-Bologna anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono l'inizio della partita, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati live minuto per minuto con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Pioli punterà sul consueto 4-2-3-1 dei rossoneri. Davanti al portiere Maignan, linea difensiva a quattro composta dai due terzini Calabria e Theo Hernández, con Kalulu e Tomori a comporre la coppia centrale. In mediana tandem composto da Tonali e Bennacer. Davanti Giroud è favorito su Rebic per il ruolo di unica punta, con Saelemaekers (in vantaggio su Messias), De Ketelaere e Rafael Leão a supporto sulla trequarti. Ai box per infortunio Ibrahimovic e Krunic.

Mihajlovic risponderà mandando in campo i felsinei con il 3-4-2-1. Arnautovic agirà da punta centrale, con Soriano e Sansone, quest'ultimo preferito a Barrow, come trequartisti alle sue spalle. A centrocampo coppia di interni formata da Schouten e Nico Domínguez, mentre a destra ci sarà De Silvestri e a sinistra è aperto il ballottaggio fra Cambiaso e il greco Lykogiannis, con il primo favorito. Fra i pali giocherà Skorupski, mentre Soumaoro, Medel e Bonifazi formeranno il terzetto difensivo. Assente il solo Orsolini per squalifica.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Nico Domínguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic.