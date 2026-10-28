Milan-Bologna: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 San Siro

Il Milan ospita il Bologna FC 1909 mercoledì 28 ottobre 2026 alle 19:30 SAST (17:30 GMT / 18:30 CET) allo stadio San Siro, nella nona giornata di Serie A.

La ripresa in campionato incontra le ambizioni emiliane

Il convincente 2-0 ottenuto a Udine ha dato al Milan esattamente la risposta di cui aveva bisogno, mettendo alle spalle la delusione europea grazie al gol di Christian Pulisic nelle prime battute e alla rete di Omari Hutchinson nella ripresa che ha chiuso la partita. Il Milan torna subito a concentrarsi su San Siro per la sfida infrasettimanale contro il Bologna, che arriva a Milano con rinnovata fiducia. La squadra di Raffaele Palladino ha reagito prontamente alla precedente sconfitta contro l'Inter battendo il Cagliari 2-0 nel fine settimana: la sfida di mercoledì sarà dunque importante per le posizioni di vertice della classifica.

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Duello chiave: Christian Pulisic contro Nicolò Casale

Il riferimento offensivo in forma: Christian Pulisic ha indirizzato la gara contro l'Udinese con un gol al sesto minuto. I suoi dribbling diretti e le rapide combinazioni sulla fascia destra costringeranno la difesa del Bologna a restare compatta e disciplinata.

Il leader della difesa: Nicolò Casale ha guidato la difesa del Bologna nella partita senza reti subite a Cagliari, segnando anche il gol del vantaggio al 57' con una conclusione precisa. Casale dovrà contenere i tagli diagonali di Pulisic e gestire la presenza fisica di Gonçalo Ramos in area di rigore.

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Probabile formazione del Milan:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Hutchinson, Jashari, Musah, Cisse; Pulisic, Ramos

Probabile formazione del Bologna:

Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi

Notizie dalle squadre e rose

Ruben Amorim deve fare a meno degli infortunati Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia. Ulteriori aggiornamenti sulla loro disponibilità sono attesi a ridosso del calcio d'inizio. Le assenze aumentano le difficoltà nella gestione della rosa per l'allenatore del Milan.

Anche l'allenatore del Bologna Raffaele Palladino deve fare i conti con gli infortuni: Emil Holm e Riccardo Orsolini non sono disponibili. Palladino dovrà trovare soluzioni in ogni reparto mentre la sua squadra cerca di interrompere una serie di risultati negativi.

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Milan ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando undici gol e subendone cinque. Nell'ultima gara ha battuto l'Atalanta 3-2 in Serie A, dopo il netto successo per 4-0 in trasferta contro il Salzburg in Europa. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Benfica in Europa League, mentre l'altro risultato che gli è costato punti è stato l'1-1 in campionato con il Sassuolo.

Il bilancio del Bologna nelle ultime cinque partite è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è la sconfitta per 3-1 contro l'Inter; in questo periodo ha ottenuto un solo successo, il 2-1 in trasferta a Lecce. Ha pareggiato contro Torino e Sassuolo e ha perso anche contro il Napoli.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Milan ha vinto 3-0 sul campo del Bologna in Serie A. Negli ultimi cinque confronti, il bilancio è favorevole al Milan, che ne ha vinti tre. L'unica vittoria del Bologna in questa serie è arrivata in una partita di Coppa Italia a San Siro nel maggio 2025.