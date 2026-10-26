Milan-Bologna: I dettagli della partita

Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 San Siro

Il Milan ospita il Bologna FC 1909 mercoledì 28 ottobre 2026 alle 19:30 SAST (17:30 GMT / 18:30 CET), nella nona giornata di Serie A, allo stadio San Siro.

La risposta in campionato del Milan incontra le ambizioni del Bologna

Il netto 2-0 ottenuto in trasferta a Udine è stata proprio la risposta di cui il Milan aveva bisogno: il gol segnato da Christian Pulisic nelle prime battute e quello della sicurezza firmato da Omari Hutchinson nella ripresa hanno cancellato la delusione europea. Il Milan rivolge subito l’attenzione a San Siro per la sfida infrasettimanale contro il Bologna, che arriva a Milano con ritrovata fiducia. La squadra di Raffaele Palladino ha reagito con decisione alla precedente sconfitta contro l’Inter, battendo il Cagliari 2-0 nel fine settimana. La sfida di mercoledì sarà quindi importante per le posizioni alte della classifica.

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Il duello chiave: Christian Pulisic contro Nicolò Casale

Il punto di riferimento offensivo in forma: Christian Pulisic ha indirizzato la partita contro l’Udinese con un gol al sesto minuto. I suoi dribbling diretti e le rapide combinazioni sulla fascia destra costringeranno la difesa del Bologna a restare compatta e disciplinata.

Il leader della difesa: Nicolò Casale ha guidato la difesa del Bologna nella partita senza gol subiti a Cagliari, aprendo anche le marcature con una conclusione precisa al 57’. Casale dovrà contenere i tagli diagonali di Pulisic e gestire la presenza fisica di Gonçalo Ramos in area di rigore.

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Analisi tattica e probabili formazioni

Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Le chiavi della partita: Il Milan parte nettamente favorito in casa e cercherà di dettare il ritmo con la regia di Luka Modrić e le spinte dei terzini. Il Bologna proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa disponendosi con cinque uomini in difesa nella fase di ripiegamento. Si affiderà alla capacità di costruire gioco dell’ex centrocampista del Milan Tommaso Pobega e alla velocità in contropiede di Nicolò Cambiaghi per sfruttare gli spazi alle spalle della linea difensiva alta del Milan.

Notizie sulle squadre e rose

Ruben Amorim deve fare a meno degli infortunati Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia. Aggiornamenti sulla loro disponibilità sono attesi a ridosso del calcio d’inizio. Le assenze aumentano le difficoltà dell’allenatore del Milan nella gestione della rosa.

Anche l’allenatore del Bologna Raffaele Palladino deve fare i conti con gli infortuni in rosa: Emil Holm e Riccardo Orsolini non sono disponibili. Palladino dovrà trovare soluzioni in tutti i reparti mentre la sua squadra cerca di interrompere una serie di risultati negativi.

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Milan ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando undici gol e subendone cinque. Nell’ultima gara ha battuto l’Atalanta 3-2 in Serie A, dopo il netto successo per 4-0 in trasferta contro il Salisburgo in Europa. L’unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Benfica in Europa League, mentre l’altro risultato che gli è costato punti è stato l’1-1 in campionato contro il Sassuolo.

Il bilancio del Bologna nelle ultime cinque partite è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro l’Inter e, in questo periodo, ha ottenuto un solo successo: il 2-1 in trasferta contro il Lecce. Ha pareggiato contro Torino e Sassuolo ed è stato sconfitto anche dal Napoli.

I precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Milan ha vinto 3-0 sul campo del Bologna in Serie A. Nelle ultime cinque sfide tra i due club, il Milan ha il bilancio migliore, con tre vittorie. L’unico successo del Bologna in questa serie è arrivato in una partita di Coppa Italia a San Siro nel maggio 2025.