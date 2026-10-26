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Serie A
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San Siro
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Milan-Bologna, anteprima di Serie A: i rossoneri cercano di dare continuità al momento positivo a San Siro contro i rossoblù

Milan vs Bologna
Serie A
Milan
Bologna

La convincente vittoria per 2-0 in trasferta contro l’Udinese ha rilanciato il Milan in campionato. Ora i rossoneri ospitano una squadra rossoblù in fiducia, reduce a sua volta da un successo per 2-0 senza subire reti in Sardegna.

Milan-Bologna: I dettagli della partita

crest
Serie A - Game Week 9
San Siro

Il Milan ospita il Bologna FC 1909 mercoledì 28 ottobre 2026 alle 19:30 SAST (17:30 GMT / 18:30 CET), nella nona giornata di Serie A, allo stadio San Siro.

La risposta in campionato del Milan incontra le ambizioni del Bologna

Il netto 2-0 ottenuto in trasferta a Udine è stata proprio la risposta di cui il Milan aveva bisogno: il gol segnato da Christian Pulisic nelle prime battute e quello della sicurezza firmato da Omari Hutchinson nella ripresa hanno cancellato la delusione europea. Il Milan rivolge subito l’attenzione a San Siro per la sfida infrasettimanale contro il Bologna, che arriva a Milano con ritrovata fiducia. La squadra di Raffaele Palladino ha reagito con decisione alla precedente sconfitta contro l’Inter, battendo il Cagliari 2-0 nel fine settimana. La sfida di mercoledì sarà quindi importante per le posizioni alte della classifica.

Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Il duello chiave: Christian Pulisic contro Nicolò Casale

Il punto di riferimento offensivo in forma: Christian Pulisic ha indirizzato la partita contro l’Udinese con un gol al sesto minuto. I suoi dribbling diretti e le rapide combinazioni sulla fascia destra costringeranno la difesa del Bologna a restare compatta e disciplinata.

Il leader della difesa: Nicolò Casale ha guidato la difesa del Bologna nella partita senza gol subiti a Cagliari, aprendo anche le marcature con una conclusione precisa al 57’. Casale dovrà contenere i tagli diagonali di Pulisic e gestire la presenza fisica di Gonçalo Ramos in area di rigore.

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNAGetty Images

Analisi tattica e probabili formazioni

Milan (4-4-2): Maignan; Athekame, Gabbia, Pavlović, Bartesaghi; Hutchinson, Fofana, Modrić, Rabiot; Pulisic, Ramos.

Bologna FC 1909 (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi.

Le chiavi della partita: Il Milan parte nettamente favorito in casa e cercherà di dettare il ritmo con la regia di Luka Modrić e le spinte dei terzini. Il Bologna proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa disponendosi con cinque uomini in difesa nella fase di ripiegamento. Si affiderà alla capacità di costruire gioco dell’ex centrocampista del Milan Tommaso Pobega e alla velocità in contropiede di Nicolò Cambiaghi per sfruttare gli spazi alle spalle della linea difensiva alta del Milan.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Milan - Bologna

3-4-2-1
Milan crest
Milan
MIL
page.match.formation.title
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
M. MaignanM. MaignanM. GilaM. GilaK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicA. RabiotA. Rabiotteam-logoD. MoreiraL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahO. HutchinsonO. HutchinsonC. PulisicC. PulisicG. RamosG. RamosL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateN. ZorteaN. ZorteaL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaJ. MirandaJ. MirandaF. BernardeschiF. BernardeschiJ. OdgaardJ. OdgaardN. CambiaghiN. Cambiaghi
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-2-1
Milan

Formazione titolare

Bologna

Allenatore

  • R. Amorim
  • R. Palladino

Ruben Amorim deve fare a meno degli infortunati Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia. Aggiornamenti sulla loro disponibilità sono attesi a ridosso del calcio d’inizio. Le assenze aumentano le difficoltà dell’allenatore del Milan nella gestione della rosa.

Anche l’allenatore del Bologna Raffaele Palladino deve fare i conti con gli infortuni in rosa: Emil Holm e Riccardo Orsolini non sono disponibili. Palladino dovrà trovare soluzioni in tutti i reparti mentre la sua squadra cerca di interrompere una serie di risultati negativi.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

SAS
D1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
S3-0
UDI
V0-2
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BOL

BOL - Forma

NAP
S1-0
TOR
D1-1
LEC
V1-2
INT
S1-3
CGL
V0-2
Gol segnato (subito)
6/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Milan ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, segnando undici gol e subendone cinque. Nell’ultima gara ha battuto l’Atalanta 3-2 in Serie A, dopo il netto successo per 4-0 in trasferta contro il Salisburgo in Europa. L’unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Benfica in Europa League, mentre l’altro risultato che gli è costato punti è stato l’1-1 in campionato contro il Sassuolo.

Il bilancio del Bologna nelle ultime cinque partite è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 3-1 contro l’Inter e, in questo periodo, ha ottenuto un solo successo: il 2-1 in trasferta contro il Lecce. Ha pareggiato contro Torino e Sassuolo ed è stato sconfitto anche dal Napoli.

I precedenti

Testa a testa

MilanPareggioBologna
3
0
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FIN
Coppa Italia
Milan badge
Milan
MIL
0
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale a febbraio 2026, quando il Milan ha vinto 3-0 sul campo del Bologna in Serie A. Nelle ultime cinque sfide tra i due club, il Milan ha il bilancio migliore, con tre vittorie. L’unico successo del Bologna in questa serie è arrivato in una partita di Coppa Italia a San Siro nel maggio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
D
V
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
D
3
RomaRomaROM
8530196+1318
D
V
D
D
V
4
MilanMilanMIL
8530167+918
V
V
D
V
D
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
D
S
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
D
V
S
V
D
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
V
S
D
V
S
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
D
S
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
S
S
D
V
V
10
NapoliNapoliNAP
83231310+311
D
S
V
D
V
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
D
S
V
S
S
12
LecceLecceLEC
8305914-59
S
V
S
S
V
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
V
S
V
D
S
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
S
S
D
S
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
S
V
S
V
S
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
S
V
S
D
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
S
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
S
S
S
D
V
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
S
S
S
V
S
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
S
V
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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