Milan-Bologna 2-1: Suso e Borini rilanciano i rossoneri per un posto in Champions League

Il Milan si impone per 2-1 sul Bologna a San Siro e si rilancia in chiave quarto posto: decidono le reti di Suso e Borini, in goal anche Destro.

Soffre, pasticcia, litiga ma alla fine porta a casa i tre punti tenendo in vita il sogno Champions: serata tutt’altro che facile per il , che batte 2-1 il a San Siro e riacciuffa la al quinto posto, a -3 dall’ .

La squadra di Gattuso entra in campo con la paura di sbagliare e la prima mezzora di gioco è un festival degli errori: tanti appoggi sbagliati, poco movimento senza palla, il pressing alto e feroce del Bologna a mandare in tilt i rossoneri, che tremano prima per il tiro di Orsolini a tu per tu con Donnarumma - provvidenziale nell’occasione – e poi per il guizzo di Palacio, il cui goal viene cancellato solo dalla posizione di fuorigioco segnalata a Di Bello dall’assistente. In mezzo l’ennesima pagina non da un Milan di una stagione piena di ombre: la lite tra Bakayoko e Gattuso al momento del cambio forzato di Biglia (sostituito alla fine da Mauri) sembra la goccia che fa traboccare il vaso. Eppure proprio nel momento più difficile e confusionario il Diavolo trova il vantaggio con uno spunto personale di Suso, fino ad allora uno dei più abulici.

Nella ripresa i ritmi calano e il Milan trova al 67’ il raddoppio, grazie al neoentrato Borini, lesto ad approfittare di una corta respinta di Skorupski. Quando la gara sembra mettersi in discesa per i rossoneri il Bologna riesce a rimettere tutto in discussione: è il 72’ quando Destro, in campo da pochi minuti, trova il 2-1 con un goal da puro opportunista. Due minuti dopo il Milan resta in dieci uomini, per la contestata espulsione di Paquetá per proteste dopo il giallo rimediato per aver reagito dopo un brutto intervento di Pulgar.

Il Diavolo tiene botta nel finale, rintanandosi a protezione del vantaggio e alla fine, anche grazie ad un’altra importante parata di Donnarumma su Edera, festeggia una vittoria che rimette il quarto posto a soli tre punti di distanza. Per il Bologna salvezza ancora da conquistare sul campo: contro il tra sette giorni mancheranno però Sansone e Dijks, espulsi a fine gara.

I GOAL

38’ SUSO 1-0 – Lo spagnolo riceve tra le linee in posizione centrale e, dopo una finta, libera il sinistro dal limite dell’area, sorprendendo Skorupski.

67’ BORINI 2-0 – Conclusione da fuori area di Paquetá deviata da un difensore rossoblu, Skorupski respinge, tap in vincente del numero 11 rossonero.

72’ DESTRO 2-1 – Sugli sviluppi di un corner Destro, tutto solo all’altezza del dischetto, evita il fuorigioco e trafigge Donnarumma.

IL TABELLINO

MILAN-BOLOGNA 2-1

Marcatori: 38’ Suso, 67’ Borini, 72’ Destro

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia (26’ Mauri), Paquetá; Suso (79’ Castillejo), Piatek, Calhanoglu (60’ Borini). All. Gattuso

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Lyanco, Danilo, Dijks; Poli (86’ Santander), Pulgar; Orsolini (80’ Edera), Svanberg (63’ Destro), Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Poli, Sansone, Calabresi, Paquetá, Pulgar, Kessié

Espulsi: Paquetá, Sansone, Dijks