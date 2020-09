Milan-Bodø/Glimt, le formazioni ufficiali: Colombo e Saelemaekers titolari

Il Milan deve fare a meno di Ibrahimovic e Pioli lancia dal 1' Colombo con Saelemaekers al posto di Rebic sulla sinistra. Tridente per il Bodo/Glimt.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-BODO/GLIMT

Pesa l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, colpito dal coronavirus e subito messo in isolamento domiciliare: al posto dello svedese mister Pioli lancia il giovane Colombo, protagonista di un ottimo pre-campionato. Alle spalle della prima punta Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers, che parte dal 1' minuto al posto di Rebic. Dalla mediana in giù identico a quello sceso in campo contro il con Kjaer e Gabbia a guidare la difesa.

I norvegesi del Bodo/Glimt si affidano Zinckernagel, l'uomo più prolifico fin qui in Europa: completano il tridente Junker e Hauge, mentre Berg si accomoda in cabina di regia affiancato da Fet e Saltnes. Lode e Moe i due centrali a protezione della porta di Haikin.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All.: Pioli.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Moe, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Junker, Hauge. All.: Knutsen.