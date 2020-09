Milan-Bodø/Glimt dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan affronta il Bodø/Glimt per accedere ai playoff di Europa League: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.

MILAN-BODO/GLIMT: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Milan-Bodø/Glimt

Data: 24 settembre 2020

Orario: 20.30

Canale: DAZN

Streaming: DAZN

Superato senza troppi problemi il secondo turno preliminare contro lo Shamrock Rovers, per il Milan di Pioli c'è il Bodø/Glimt nel terzo: di fronte ai rossoneri la squadra norvegese che in passato ha già affrontato , e , risultando sempre sconfitta.

Dopo la trasferta in , il Milan gioca a San Siro la sua prima gara europea della stagione, nella speranza di poter approdare ai playoff e da lì in caso di successo confrontarsi con l' verra e propria, la fase a gironi per provare ad andare il più lontano possibile.

Il Milan è reduce dalla prima gara di campionato contro il

In questo articolo troverete tutte le informazioni su Milan-Bodø/Glimt: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO MILAN-BODO/GLIMT

La gara tra Milan e Bodø/Glimt valida per il terzo turno preliminare di Europa League si giocherà a San Siro, giovedì 24 settembre 2020. Appuntamento al Meazza alle 20:30 per conoscere la squadra che approderà ai playoff della competizione, ultimo atto prima della fase a gironi.

Milan-Bodø/Glimt non sarà trasmessa in diretta tv visto che la partita sarà online grazie a DAZN. Sarà però possibile gustarsi la partita su una smart tv scaricando l'app di DAZN o collegando il proprio televisore ad un supporto Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Applicazione scaricabile anche su una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X).

Milan-Bodø/Glimt (così come gli altri eventuali turni preliminari dei rossoneri) sarà trasmessa in diretta da DAZN. Basterà collegarsi sul sito direttamente dal proprio pc ed inserire le credenziali dell'abbonamento. In alternativa si potrà ricorrere all'app scaricabile su dispositivi portatili come tablet e smartphone.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal sarà possibile seguire tutta la sfida tra Milan e Bodø/Glimt minuto per minuto: dalle ore precedenti alla gara al calcio d'inizio con gli aggiornamenti sulle formazioni fino alla vera e propria diretta testuale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio del match di Europa League.

Pioli dovrebbe confermare la squadra che ha battuto lo Shamrock, con Ibrahimovic prima punta, supporato da Calhanoglu, Castillejo e uno tra Saelemaekers e Rebic, con il primo favorito. Ancora indisponibili Conti, Leao, Musacchio e Romagnoli.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic.