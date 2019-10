Milan, Boban sincero: "Mi sento male, ciò che accade alla squadra mi perseguita"

Un avvio di stagione complicatissimo per il , che riparte da Pioli per risollevare una situazione di classifica allarmante. Zvonimir Boban ha commentato il momento nero del club, soffermandosi anche su alcune voci di mercato.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente rossonero esprime tutto il suo malessere:

"Mi sento male, soffro tanto, la vivo male, ogni istante della mia vita ti perseguita ciò che succede alla squadra. Sono responsabile, è dura, bisogna essere forti e positivi per uscirne".

Boban traccia un piccolo bilancio spiegando cosa servirà all'ambiente per ripartire con serenità:

"Dobbiamo migliorare tanti aspetti, finora è stata un'annata molto burrascosa e difficile per tutti. ora servono presenza e carattere, il nostro allenatore ci aiuterà a risalire. Dopo un ko non sei mai contento, a ci aspettavamo di più dopo una prova molto buona contro il . Ci sono tante idee ma vanno messe in campo, bisogna fare punti".