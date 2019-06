Milan, Boban pronto al ritorno: può affiancare Gazidis e Maldini

Boban è pronto a tornare al Milan: sarà a.d. per i rapporti con le federazioni e capo della parte sportiva. Affiancherà Maldini e Gazidis.

Il riparte dalle sue leggende: prima Gattuso e Leonardo, poi Maldini e... Zvonimir Boban. Potrebbe essere il croato l'uomo nuovo nell'organigramma dirigenziale rossonero per la prossima stagione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex trequartista croato sarebbe vicinissimo ad accettare l'offerta del Milan e lasciare la FIFA, dove è attivissimo da ormai quattro anni al fianco del presidente Gianni Infantino.

Il numero uno del calcio mondiale, rieletto proprio ieri e candidato unico, aveva voluto da subito Boban al suo fianco, ma questa volta dopo anni fruttuosi potrebbe perderlo per il richiamo del rossonero, maglia con cui il fantasista ha trascorso 10 anni tra il 1991 e il 2001.

Per la firma sembrerebbero mancare soltanto pochi tasselli. Pare piuttosto delineato il ruolo che andrà a ricoprire: sarà il punto di riferimento per la parte sportiva, ma avrà anche alcune deleghe di Ivan Gazidis. In questo caso i rapporti con Lega, Federcalcio, Eca, Uefa e Fifa, mentre l'attuale a.d. gestirebbe soltanto la parte economico-finanziaria.

Lo statuto del Milan prevedeva che Gazidis avesse tutte le deleghe, ma secondo il 'Corriere dello Sport' Elliott non sarebbe stata particolarmente convinta dai primi 6 mesi di lavoro dell'ex . Anche da qui l'esigenza di inserire la figura di Boban.

L'arrivo del croato nel quadro dirigenziale non escluderebbe comunque l'arrivo di un eventuale direttore sportivo che possa affiancare lui e il direttore tecnico Maldini. Il sogno sarebbe sempre Tare, ma Lotito non si vuole piegare e lasciarlo andare.