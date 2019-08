Milan, bilancio 2018/19 in rosso di 90 milioni: niente aumento di capitale

Il passivo del bilancio relativo alla stagione 2018/19 del Milan ammonta a poco meno di 90 milioni: non ci saranno aumenti di capitale

Un avvio di stagione da dimenticare per un che sta palesando tutti i limiti di una società ancora in fase di assestamento: oggi a Casa Milan si è svolto il Consiglio d'Amministrazione, che ha messo in evidenza il bilancio relativo alla stagione 2018/19.

Il passivo ammonta a poco meno di 90 milioni di euro: un netto miglioramento rispetto alla precedente stagione della proprietà cinese, conclusa con ben 128 milioni di rosso in bilancio. Un passivo che resta comunque importante all'inizio di un anno che vede il Diavolo privo delle coppe europee dopo il lungo tira e molla con la UEFA.

Sulla scia di questi dati l'azionista di maggioranza ha deciso di non procedere con ulteriori aumenti di capitale, ipotesi che era stata comunque presa in considerazione.

Durante il consiglio si è parlato anche del nuovo stadio e del prossimo incontro con la UEFA nel prossimo autunno: nessun extra budget per gli ultimi giorni di mercato dunque, la dirigenza rossonera dovrà valutare se puntellare la rosa con le proprie risorse disponibili.