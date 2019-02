Milan, Biglia verso il recupero: tra i convocati dopo 3 mesi?

Lucas Biglia potrebbe comparire nell'elenco dei convocati per Milan-Cagliari, anche solo per tornare a respirare l'aria della partita.

Soprattutto nel primo periodo dopo il suo infortunio, il Milan ha sofferto molto l'assenza di Lucas Biglia. Poi, anche grazie all'esplosione di Bakayoko, Gattuso è riuscito a trovare la quadra ai rossoneri anche senza il regista argentino.

Eppure Lucas Biglia rappresenta ancora adesso un uomo fondamentale per Gattuso, che lo ha sempre fatto giocare con costanza da quando si è seduto sulla panchina rossonera.

Contro il Cagliari, quindi, Lucas Biglia potrebbe tornare tra i convocati dopo tre mesi. Si è allenato con il resto della squadra e sta dando buoni segnali dopo lo strappo al polpaccio, che addirittura lo ha costretto all'operazione in FInlandia. La luce in fondo al tunnel è ormai a vista d'occhio.

Con il ritorno di Biglia, Gattuso dovrà trovare una soluzione per far quadrare tutto. In questo momento il suo ruolo è occupato da Bakayoko, che però potrebbe scivolare nel ruolo di mezz'ala.

Con questa opzione, Pauqetà potrebbe prendere il posto di Calhanoglu in attacco. Un'altra soluzione potrebbe essere invece quella di Kessié in panchina: l'ex Atalanta non sta attraversando un momento di forma esaltante e con Biglia si avrebbero sicuramente più geometrie e verticalizzazioni.