Milan, Biglia scalpita: "Rientro? Forse contro la Roma"

Biglia: "Conto di tornare in campo in un paio di settimane. Il nostro obiettivo è il quarto posto, vogliamo giocare la Champions League".

Il Milan attende con ansia il rientro in campo di Lucas Biglia. L'argentino è fermo dallo scorso ottobre dopo essere stato operato in Finlandia al polpaccio. L'ex Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24.

Per poterlo vedere nuovamente a disposizione di Gattuso ci vorranno ancora due settimane. Non ce la farà quindi a tornare in campo per le due sfide contro il Napoli.

"Siamo quasi alla fine, spero di poter rientrare in un paio di settimane. Ho sofferto molto a stare fuori e non poter aiutare i miei compagni. Fosse per me rientrerei già in Coppa Italia, ma i dottori dicono di no. Forse contro la Roma. Per fortuna però la squadra sta facendo nuovamente vedere cose buone come l'anno scorso, il tutto grazie al lavoro di Gattuso. Dopo due mesi complicati, c'è di nuovo un po' di serenità".

Nessuna voglia di commentare quanto sta accadendo, ossia l'addio di Higuain e l'arrivo di Piatek dal Genoa.

"E' una questione della quale non voglio parlare, nè di Piatek nè di Higuain. Speriamo si completino tutte le operazioni e solo successivamente dirò quello che so. Piatek? Uno che ha fatto così tanti goal in Italia deve essere per forza bravo. Ma io non dimentico Cutrone che ha fatto tante cose buone". L'articolo prosegue qui sotto

Lucas non ha alcuna intenzione di nascondersi, la prossima stagione il Milan deve giocare la Champions League.