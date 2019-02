Milan, Biglia di nuovo in campo dopo 117 giorni

Lucas Biglia ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 80 di Milan-Empoli: ritorno a circa quattro mesi di distanza dall'ultima apparizione.

Quella del 22 febbraio 2019 è una data che i tifosi del Milan ricorderanno a lungo: non tanto per la vittoria sull'Empoli che ha consentito di blindare il quarto posto, ma a causa del rientro di Lucas Biglia dopo quasi quattro mesi di assenza per una lesione al polpaccio destro.

Il regista argentino ha rilevato Bakayoko all'80', giocando i minuti finali che hanno visto i rossoneri gestire in maniera completamente tranquilla il largo vantaggio, senza schiacciare il piede sull'acceleratore. Un momento atteso dal 28 ottobre scorso, giorno dell'ultima apparizione nel 3-2 alla Sampdoria.

Tale situazione ha indotto Gattuso a voler verificare le condizioni di Biglia, ovviamente bisognoso di un minutaggio più ampio per tornare definitivamente a pieno regime.

Nel frattempo, a sostituirlo sarà ancora Bakayoko, uno dei migliori in campo contro l'Empoli. Il francese ha confermato la bontà del suo processo di crescita senza far rimpiangere l'ex Lazio che potrà così dedicarsi ad un completo recupero.