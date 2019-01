Milan, Biglia brucia le tappe del recupero: in campo a fine gennaio

Milan, Biglia brucia le tappe del suo recupero dall'infortunio al polpaccio: possibile il suo rientro in campo a fine gennaio.

L'inizio del 2019 potrebbe portare una buona notizia per il Milan, ossia il rientro anticipato in campo del centrocampista Lucas Biglia.

L'argentino, ai box dallo scorso 31 ottobre ed operato in Finlandia per ridurre la lesione della giunzione miotendinea del gemello mediale del polpaccio destro, sta bruciando le tappe del recupero e se tutto andrà per il verso giusto potrebbe metterci a recuperare meno dei 4 mesi inizialmente previsti.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport è da escludere la possibilità di vederlo in campo il 12 gennaio in Coppa Italia o il 16 in Supercoppa italiana contro la Juventus. C'è però ottimismo riguardo la sua arruolabilità per il match del 21 contro il Genoa o del 26 contro il Napoli.

Biglia ha già abituato i tifosi rossoneri a recuperi più veloci del previsto: nell'aprile del 2018 si fratturò due vertebre in campionato contro il Benevento, ma riuscì a rientrare solamente 21 giorni dopo ed a partecipare al mondiale con la maglia della nazionale argentina.

