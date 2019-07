Milan-Benfica 0-1: Rossoneri fermati dai pali, decide Taarabt

Milan sconfitto nuovamente in International Champions Cup dal Benfica (0-1): decisivo nel secondo tempo il tiro di Taarabt deviato da Biglia.

Seconda sconfitta per il in International Champions Cup . Dopo il ko per 1-0 contro il , è arrivato lo stesso risultato negativo contro il di Taarabt.

Inizio targato Aquile nei primi 10 minuti, con Donnarumma che neutralizza le conclusioni dell'ex Taarabt e di Pizzi. Trascorso questo mini-periodo, i rossoneri prendono campo e cominciano a macinare occasioni da goal: al 16' il palo ferma Calhanoglu , un minuto dopo Castillejo , sull'assist di Suso, si vede respingere in angolo il suo destro da Vlachodimos.

Al 22' Borini al volo impegna ancora il portiere del Benfica ed al 27' Suso sfiora l'1-0 con un tiro a giro di sinistro. Prima del duplie fischio finale è Piatek che fa la barba al palo con un piatto destro rasoterra su assist di Rodriguez.

Nel finale il Benfica torna in auge e va vicino al goal per due volte: Donnarumma devia in tuffo il destro di Gabriel e ipnotizza Rafa Silva che si presenta tutto solo in area di rigore.

Il secondo tempo comincia sulla stessa falsa riga del primo, coi lusitani vicini al goal con Taarabt (fermato dal neo entrato Reina) ed il Milan che si fa preferire per la fluidità della manovra e la maggiore freschezza dal punto di vista fisico. Castillejo, servito da Suso, si vede negare la gioia del goal dall'ennesimo intervento di Vlachodimos.

A metà secondo tempo entrano in campo i vari Strinic, Gabbia e Krunic (all'esordio assoluto) ed i portoghesi trovano il fortunoso goal del vantaggio con un destro di Taarabt che beffa Reina a causa della deviazione involontaria di Biglia.

L'argentino tenta di farsi perdonare a 10 minuti dalla fine, ma la sua bella punizione a giro si stampa sulla traversa e Piatek sulla respinta mette fuori da buona posizione.

IL TABELLINO

MILAN-BENFICA 0-1

MARCATORI: 70' Taarabt

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma (46' Reina), Calabria (46' Conti), Musacchio (64' Strinic), Romagnoli, Rodriguez (64' Gabbia); Borini (87' Brescianini), Biglia, Calhanolgu (64' Krunic); Suso; Castillejo, Piatek (86' Daniel Maldini).

BENFICA (4-4-2): Odysseas, Nuno Tavares, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo; Pizzi, Gabriel, Fejsa, Taarabt; Rafa Silva, Seferovic.