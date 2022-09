Il Milan batte la Samp nonostante l’inferiorità numerica, Pioli: “Leao ingenuo, ma solo complimenti alla squadra”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta la vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria: "Era difficile e ce la siamo complicata".

Seconda vittoria consecutiva per il Milan in campionato. La compagine rossonera infatti è riuscita ad espugnare il campo della Sampdoria imponendosi con un 2-1 che porta le firme di Messias e Giroud.

Un successo anche sofferto per i meneghini, che al 47’ si sono ritrovati in inferiorità numerica per l’espulsione di Leao e che nel finale hanno corso più di un pericolo.

Stefano Pioli, parlando ai microfoni di ‘DAZN’ dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.

“Abbiamo le caratteristiche per giocare anche con la difesa a tre, ma ovviamente è meglio farlo in parità numerica. Leao ha commesso un’ingenuità sulla seconda ammonizione e purtroppo è andata così. Si è resa ancor più complicata una partita che era già difficile, ma ancora una volta la mia squadra ha dimostrato carattere e voglia. Faccio solo i complimenti ai miei giocatori”.

Il passaggio alla difesa a tre dopo l’espulsione di Leao si è rivelata una scelta quanto mai giusta.

“Non potevamo più essere aggressivi in avanti e dovevamo aspettare un po’ di più. In questo modo abbiamo avuto più intensità. Immaginavo che sarebbero passati al trequartista con le due punte e così potevamo rompere di più con il centrale. Dovevamo avere la parità numerica almeno nella nostra area, poi è normale che qualcosa abbiamo concesso, ma comunque abbiamo ottenuto un successo importante su un campo difficile contro una squadra che aveva già fermato avversari importanti. E’ stata una settimana molto impegnativa, ora la cosa primaria è recuperare le energie”.

Pioli si è soffermato sulla prova di De Ketelaere.

“Sta già facendo esattamente il percorso che è lecito aspettarsi da un ragazzo di talento ma molto giovane. Non è abituato ad un certo ambiente, a certe partite e ad un certo tatticismo, ma io sono contentissimo della prova di questa sera. A Salisburgo mi aspettavo qualcosa di più, ma abbiamo palleggiato male. Oggi è stato sempre nel vivo del gioco e sta facendo tutto ciò che deve fare. E’ bellissimo allenarlo, è un ragazzo che si impegna tanto ed è molto intelligente. Deve stare tranquillo e lavorare così”.

Ancora una volta Giroud ha giocato un ruolo decisivo nella vittoria.

“Ho un gruppo importante a livello numerico e qualitativo. Ci sono venuti a mancare due giocatori nello stesso reparto, ovvero Origi e Rebic e quindi siamo costretti a chiedere a qualcuno uno sforzo in più. Leao ha rifiatato un tempo oggi e lo troveremo nelle migliori condizioni nelle prossime gare. Se riuscirò a togliere un po’ di minutaggio a Giroud lo farò, ma in questo momento le assenze ci complicano un po’ le cose. Se Origi fosse stato bene avremmo giocato con le due punte e avrei lasciato fuori Leao. De Ketelaere centravanti? Lo può fare e l’ha fatto. A me piace avere anche un centravanti che svuota l’aera e va tra le linee e lui può farlo. L’ho pensato anche durante la partita, non avendo altri attaccanti puri in panchina. Rebic e Origi pronti per il Napoli? Ad oggi lo vedo molto difficile per mercoledì, vedremo per il Napoli. Me lo auguro, ma ho tante altre soluzioni, possiamo giocare anche con Theo alto. Le caratteristiche di Leao le ha solo un po’ Rebic, ma vedremo”.

Leao ha lasciato il campo affranto.

“Ha abbracciato tutti i compagni nello spogliatoio e li ha ringraziati. Sapeva di averli messi in difficoltà, ma era anche molto felice per la vittoria. Salterà una gara, ma sarà ancora più carico mercoledì in Champions League. Arriveremo bene anche allo scontro diretto con il Napoli, tra l’altro per noi giocare adesso a San Siro è molto motivante. I nostri tifosi sono eccezionali e daremo il massimo”.