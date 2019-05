Milan, Bakayoko è recidivo: già in ritardo a pranzi e riunioni tecniche

Il ritardo all'allenamento sarebbe stato solo l'ultimo di Bakayoko e Gattuso ha abbandonato la linea morbida, Milan in ritiro fino a lunedì.

Gattuso ha scelto la linea dura e dopo il ritardo di Bakayoko all'allenamento, pare per essere rimasto senza benzina sulla tangenziale, ha deciso di portare il in ritiro fino alla gara di lunedì sera contro il .

La decisione secondo 'Il Corriere della Sera' è stata accettata senza troppi mugugni dai giocatori che d'altronde, prima di oggi, sono sempre stati difesi pubblicamente da Gattuso.

Ora però il vaso è colmo, anche perché secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' quello di Bakayoko sarebbe solo l'ultimo di una lunga serie di ritardi, con il centrocampista che sarebbe arrivato dopo a pranzi e riunioni tecniche.

Non esattamente il massimo della professionalità insomma. E chissà che le parole pronunciate da Gattuso recentemente non facessero riferimento proprio a certi comportamenti tenuti dai giocatori del suo Milan.

"La salvezza del Milan è stata il rispetto delle regole. Ora la mentalità dei giocatori è cambiata. Devi stare attento a dire qualcosa ai ragazzi, se gli dici qualcosa poi iniziano a lamentarsi, cercano alibi".

A questo punto sembra difficile che il Milan decida di riscattare Bakayoko per il quale i rossoneri dovrebbero versare ben 35 milioni nelle casse del . Un investimento che ad oggi la società non è convinta di sostenere. Forse anche per ragioni caratteriali.