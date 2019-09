Milan, l'attacco è un problema: è la peggior squadra del campionato per tiri in porta

La classifica dei tiri in porta nelle prime 6 giornate di A vede il Milan all'ultimo posto: soltanto 16, quasi un terzo della Lazio prima.

Soltanto 6 punti in classifica in 6 partite, con soltanto un punto in più rispetto al penultimo in classifica. Il momento nero del è rispecchiato anche dai numeri, così come le 4 sconfitte nelle prime 6 che non arrivavano da oltre 80 anni.

C'è un altro grande dato che preoccupa Marco Giampaolo: quello della produzione offensiva e dei tiri in porta. Secondo le statistiche Opta, i rossoneri sono la squadra che in questi primi 540 minuti di campionato ha tirato in porta meno di tutti.

Soltanto 16 le conclusioni nello specchio, una media di 2.67 a partita, con soltanto 4 goal fatti (2 su rigore). Il raffronto con le altre big è impietoso: tra le squadre che l'anno scorso sono arrivate nelle prime 7 posizioni, la più vicina è la , che ha tirato 30 volte nello specchio.

Al primo posto della classifica c'è invece la , a quota 45, quasi il triplo delle conclusioni in porta del Milan. L' e il seguono a quota 43 e 42. Nessuno peggio del Milan: la ci va vicino, con 17, ma rimane comunque davanti.

Il problema dei goal fatti torna di grossa attualità dopo la partita con la , persa tra tante difficoltà e senza convincere in attacco. Alla vigilia del match, in conferenza stampa, Giampaolo aveva affermato che le punte non erano un problema.

"Per me non c’è un problema con gli attaccanti".

I numeri però dicono altro e non sono dalla parte del tecnico, che ha incassato la fiducia della società. A Genova i tifosi e il club si aspettano un riscatto, anche sotto questo profilo.