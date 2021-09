Il Milan sfida l'Atletico Madrid nella 2ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il Milan di Stefano Pioli sfida in casa l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone nella 2ª giornata della Champions League. I rossoneri hanno perso la gara d'esordio contro il Liverpool per 3-2, mentre i Colchoneros hanno un punto in classifica, avendo pareggiato al debutto contro il Porto.

Le due squadre si sono affrontate soltanto 2 volte nelle Coppe europee nella loro storia: i due precedenti risalgono agli ottavi di finale della Champions League 2013/14, quando i rossoneri persero entrambi i confronti e furono eliminati dalla competizione.

Il Milan ha vinto solo una delle ultime 17 partite disputate contro avversarie spagnole in competizioni europee (7 pareggi e 9 sconfitte), e non ha mai vinto nelle 7 partite successive all’unica vittoria di questo parziale: 2-0 contro il Barcellona nel febbraio 2013.

Il francese Antoine Griezmann è il capocannoniere di tutti i tempi dell'Atletico Madrid in Coppa dei Campioni/Champions League con 21 goal realizzati, e se andasse a segno al Meazza diventerebbe anche il bomber all-time in trasferta dei Colchoneros, portandosi a 6 reti fuoricasa. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Atletico Madrid, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-ATLETICO MADRID

Milan-Atletico Madrid si disputerà la sera di martedì 28 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 3ª in Champions League fra le due squadre, è in programma alle ore 21.00.

L'attesa sfida Milan-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in chiaro su Canale 5 (canali 5 e 505 HD del digitale terrestre) e in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky non ha ancora ufficializzato i nomi del telecronista e della seconda voce che seguiranno Milan-Atletico Madrid.

La sfida di Champions League, Milan-Atletico Madrid, potrà essere vista anche in diretta streaming, mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

Goal darà ai suoi lettori la possibilità di seguire Milan-Atletico Madrid anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, la descrizione in tempo reale dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

Pioli si affiderà al consueto 4-2-3-1. Davanti, ancora out Ibrahimovic, Rebic e Giroud si giocano il posto da centravanti. Alle loro spalle sulla trequarti un terzetto composto da Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leão. In mediana sarà riproposto il tandem Tonali-Kessié. In difesa potrebbe rientrare Kjaer e conquistare da subito una maglia da titolare al centro del reparto insieme a Tomori. A destra rientra Calabria, che agirà da terzino destro, con Theo Hernández a sinistra. In porta agirà Maignan. Ai box per infortunio, oltre al centravanti svedese, Krunic, Bakayoko e Florenzi.

Simeone dovrebbe puntare sul 4-4-2. In quest'ipotesi, davanti al portiere Oblak, la difesa sarà composta da Trippier ed Hermoso (in vantaggio su Renan Lodi) come esterni bassi, e Savic (favorito su Felipe) e Giménez centrali. Sulle due fasce agirebbero Correa a destra e Ferreira Carrasco a sinistra, mentre De Paul e uno fra Marcos Llorente ed Hector Herrera saranno gli interni. Davanti coppia composta dal francese Griezmann e dall'uruguayano Luis Suárez. Out il solo Lemar per infortunio. L'alternativa è il 3-5-2 con Hermoso o Felipe nella difesa a tre e Kondogbia perno di centrocampo al posto di Correa.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Correa, De Paul, M. Llorente, Carrasco; Griezmann, L. Suárez.