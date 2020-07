Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali: Biglia e Malinovskyi titolari

Nel Milan partono titolari Gabbia e Calabria, c'è Saelemaekers dal 1'. Atalanta con Gomez e Zapata, fuori Palomino e Pasalic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

Terzultimo match di campionato per e . Un big match per l'Europa, con entrambe già qualificate alle rispettive competizioni, ma decise ad ottenere il miglior piazzamento possibile. In più la Dea il piccolo sogno, almeno fino alla gara tra e , di tenere ancora viva la lotta Scudetto.

Pioli si affida a Ibrahimovic come prima punta del 4-2-3-1 rossonero, con Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic sulla trequarti: panchina per Paquetà. Kessiè e Biglia sono gli interni di centrocampo, mentre Donnarumma è regolarmente in porta difeso da Kjaer e il giovane Gabbia. Terzini Laxalt e Calabria.

Gasperini risponde con il 3-4-2-1 e Muriel unica punta, supportato da Gomez e Pasalic. Gosens e Hateboer esterni, mentre De Roon e Freuler giocano in mezzo. Gollini tra i pali, in difesa spaizo per Toloi, Caldara e Djimsiti dal 1'. Fuori Palomino, Muriel e Pasalic.