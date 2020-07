Milan-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Milan e Atalanta, due delle squadre più in forma del campionato, si sfidano: tutto sul match, dalle formazioni a dove vederlo in tv e streaming.

MILAN-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 24 luglio 2020

24 luglio 2020 Orario: 21.45

21.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

A 'San Siro' si affrontano due delle squadre più in forma, entrambe ancora imbattute dopo la ripresa del campionato. Ma se l'Atalanta ha blindato un posto in , il Milan deve ancora conquistarsi l'accesso diretto alla prossima .

Nell'ultimo turno l'Atalanta ha vinto di misura contro il e sogna di chiudere al secondo posto anche per preparare al meglio l'impegno di Champions League contro il .

Il Milan invece ha battuto a domicilio il e dopo la gara ha annunciato la conferma di Pioli per le prossime due stagioni. Pioli che però non avrà a disposizione due pezzi da novanta come Theo Hernandez e Bennacer causa squalifica.

La gara d'andata giocata a dicembre è finita con un netto 5-0 in favore dei bergamaschi. Una delle sconfitte più brucianti della difficile stagione del Milan fino a marzo. Qui tutte le informazioni su Milan-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MILAN-ATALANTA

Il calcio d'inizio di Milan-Atalanta è fissato per le ore 21.45 di venerdì 24 luglio. La partita anticipa il resto del programma della 36ª giornata di , la penultima. Il match si giocherà allo stadio San Siro, ovviamente a porte chiuse, come tutte le altre gare del campionato.

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta ed esclusiva tv su Sky. Si potrà seguire il match sul canale Sky Sport Serie A (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e anche su Sky Sport (canale 251 del satellite).

La sfida tra Milan e Atalanta potrà essere seguita in diretta grazie a Sky Go, il servizio a disposizione di tutti gli abbonati Sky e incluso nell'abbonamento. L'app di Sky Go è scaricabile su vari dispositivi come tablet, smartphone, pc o notebook.

Un'altra opzione è quella di Now Tv, servizio streaming e on demand sembpre di Sky. Il match sarà visibile acquistando uno dei pacchetti proposti, che includano il meglio della Serie A.

Sul nostro sito vi offriremo la diretta testuale di Milan-Atalanta. Collegandovi su Goal già prima dell'inizio del match potrete trovare la diretta della gara, tutte le informazioni sulle formazioni. Vi accompagneremo poi con il racconto del match emozione dopo emozione, fino al triplice fischio finale.

Tante assenze per Pioli che non avrà a disposizione gli infortunati Conti e Romagnoli, oltre agli squalificati Theo Hernandez e Bennacer: al loro posto dovrebbero giocare Calabria sulla destra, Gabbia al centro della difesa, Laxalt a sinistra e Biglia in regia accanto a Kessié. Probabile la conferma di Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Ibrahimovic.

Gasperini invece non potrà contare su Castagne squalificato, gli esterni dunque saranno Hateboer e Gosens. In difesa Palomino è favorito su Caldara, così come a centrocampo dovrebbero agire De Roon e Freuler con Pasalic dietro Duvan Zapata insieme al Papu Gomez. Ancora out Ilicic, scalpitano Muriel e Malinovskyi.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Dijmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata.