Milan-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

MILAN-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Milan-Atalanta

Milan-Atalanta Data: 15 maggio 2022

15 maggio 2022 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Milan di Stefano Pioli affronta l'Atalanta di Gian Pieto Gasperini nel derby lombardo della 37ª e penultima giornata di Serie A. I milanesi guidano la classifica con 80 punti, frutto di 24 vittorie, 8 pareggi e 4 k.o., e hanno 2 lunghezze di vantaggio sull'Inter. In caso di vittoria si avvicinerebbero sensibilmente allo Scudetto, riducendo sensibilmente le possibilità dei nerazzurri: questi ultimi, infatti, per vincerlo, a quel punto dovrebbero battere Cagliari e Sampdoria e sperare in una sconfitta rossonera col Sassuolo, dato che in caso di arrivo a pari punti gli scontri diretti premierebbero i rossoneri.

I bergamaschi, dal canto loro, si trovano in 8ª posizione con 59 punti, con un cammino di 16 successi, 11 pareggi e 9 sconfitte, e sgomitano con Lazio, Roma e Fiorentina per un piazzamento in Europa League, anche considerato lo slot in più che arriva dalla Coppa Italia e l'ulteriore posto che potrebbe scaturire in caso di un successo giallorosso in Conference League.

Nei 60 precedenti nel massimo campionato in casa dei rossoneri, questi ultimi sono in vantaggio nelle statistiche con un bilancio di 28 vittorie, 21 pareggi e 11 affermazioni della Dea. Un dato, tuttavia, preoccupa la squadra di Pioli: il Milan non batte in casa l'Atalanta da 8 anni.

L'ultima vittoria casalinga è datata infatti 6 gennaio 2014, quando i rossoneri, guidati all'epoca da Allegri, si imposero 3-0 sulla squadra bergamasca, condotta da Colantuono, con doppietta di Kakà e rete di Cristante. Da allora sono arrivati 4 pareggi e 3 affermazioni ospiti, inclusa quella della gara dello scorso anno (0-3).

Il Milan è reduce da 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate, mentre la Dea arriva da 2 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 4 gare. Rafael Leão è il giocatore più prolifico dei rossoneri con 10 goal, 3 in meno dell'ex Mario Pasalic, bomber stagionale a sorpresa dei nerazzurri con 13 centri. In questa pagina tutte le informazioni su Milan-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO MILAN-ATALANTA

Milan-Atalanta si disputerà la sera di domenica 15 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio del derby lombardo, che sarà il 122° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18.00.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA IN TV

Il derby lombardo Milan-Atalanta sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast oppure al TIMVISION BOX.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Milan-Atalanta su DAZN è stata affidata a Stefano Borghi, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

MILAN-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Tramite DAZN sarà possibile vedere la sfida Milan-Atalanta in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e sui vari dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad.

Nel primo caso basterà collegarsi con la pagina web ufficiale della piattaforma e trovare la partita fra le tante in programma, nel secondo occorrerà preoccuparsi di effettuare prima il download della app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezione la gara dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, i clienti avranno la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà ai suoi lettori la possibilità di seguire il derby lombardo Milan-Atalanta anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, fin dalle ore che precedono il match, avrete infatti le ultime novità sulle due squadre, con gli aggiornamenti e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, la descrizione minuto per minuto delle azioni più importanti, dei goal e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ATALANTA

Pioli potrà fare affidamento sull'intera rosa, fatta eccezione per gli infortunati Kjaer e Daniel Maldini. Davanti al portiere Maignan, Calabria e Theo Hernández saranno i due terzini, con Kalulu accanto a Tomori al centro della difesa. In mediana la coppia composta da Tonali e Bennacer. Davanti Giroud, preferito nuovamente a Ibrahimovic, agirà da centravanti. L'unico dubbio è sulla trequarti: al momento Saelemaekers è favorito su Messias per affiancare Rafael Leão e Kessié.

Gasperini risponderà ai rossoneri disponendo con ogni probabilità in campo l'Atalanta con il 3-4-1-2. In attacco tandem offensivo composto dai due colombiani Zapata e Muriel, con Koopmeiners o Pasalic a sostegno. A centrocampo De Roon e Freuler interni e Hateboer e Zappacosta, con l'olandese in vantaggio su Hateboer, sulle due fasce laterali. Dietro dovrebbe esserci Djimsiti accanto a Demiral e Palomino. Fra i pali agirà Musso. Ai box gli indisponibili Ilicic, Giuseppe Pezzella e Toloi, con Sportiello in dubbio.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Rafael Leão; Giroud.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Zapata, Muriel.