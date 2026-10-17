Milan-Atalanta dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e orario

Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 12:00 San Siro

San Siro ospita domenica 18 ottobre il derby lombardo tra Milan e Atalanta, valido per la settima giornata di Serie A. I rossoneri cercano continuità dopo una settimana europea convincente; i nerazzurri arrivano a Milano con tante assenze ma con il morale alto.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Milan-Atalanta in diretta TV e in live streaming.

MILAN-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Milan-Atalanta: data, orario e tutte le informazioni sulle due squadre

Partita Milan-Atalanta Competizione Serie A Data Domenica 18 ottobre 2026 Orario 18:00 Stadio Giuseppe Meazza Diretta TV DAZN/Sky Diretta Streaming DAZN/Now Gratis/in chiaro No

Ruben Amorim ha ritrovato fiducia grazie alla netta vittoria in Europa League sul campo del Salisburgo, dove il Milan si è imposto 4-0 con una prestazione di squadra che ha visto diversi elementi in cerca di riscatto rispondere presente. La sfida in campionato, però, è un'altra storia: i rossoneri hanno raccolto tre pareggi nelle ultime quattro di Serie A e hanno bisogno di tornare a vincere tra le mura amiche.

Dall'altra parte, Maurizio Sarri deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Alla lista già lunga di assenti si sono aggiunti l'ex Franck Kessiè e Giacomo Raspadori, fermato da un problema muscolare durante la vittoria in Conference League contro il Pafos, dopo appena 21 minuti di gioco. Una perdita pesante per un attacco già ridotto all'osso.

L'Atalanta, nonostante le difficoltà, ha trovato risposte importanti nelle ultime uscite. La vittoria sul Pafos ha confermato che la Dea sa come fare male in Europa, con uno Scamacca in grande spolvero che è tornato al goal e il sistema di gioco di Sarri che sembra iniziare a ingranare.

I nerazzurri vengono da due vittorie consecutive, tra cui il successo sul Venezia, e puntano a sorprendere un Milan che in casa non è ancora riuscito a imporsi con continuità. La classifica racconta di una squadra che deve ancora trovare la sua vera identità stagionale.

Formazioni

Amorim si affiderà a Pulisic e Ramos per la sfida in campionato con Cisse confermato dal primo minuto dopo il turnover europeo. In difesa spazio a De Winter al posto dell'infortunato Gabbia, con Estupinan favorito sulla fascia sinistra. A centrocampo c'è un dubbio su Modric. Gli indisponibili rossoneri sono Terracciano, Saelemaekers e Gabbia.

Sarri deve invece fare i conti con una lunga lista di assenti: out Hien, Kossounou, Scalvini, Kessiè, Sulemana e Raspadori, fermato da un infortunio muscolare rimediato contro il Pafos. Elmas è squalificato. In attacco il ballottaggio è tra Scamacca e Krstovic, con De Ketelaere, Zalewski e Rowe a supporto. La linea difensiva a quattro sarà composta da Zappacosta, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi.

Stato di forma

Il Milan arriva a questa partita con un ruolino recente altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. I rossoneri hanno battuto il Salisburgo 4-0 in Europa League e il Lecce 3-0 in Serie A, ma hanno pareggiato contro Sassuolo e Lazio e perso 2-0 contro il Benfica.

L'Atalanta presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Dopo tre ko consecutivi contro Roma, Cagliari e Juventus, la Dea ha invertito la rotta battendo il Venezia 3-1 in campionato e il Pafos 3-1 in Conference League.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 maggio 2026, quando l'Atalanta si impose a San Siro per 2-3 in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti il bilancio è in equilibrio: due vittorie per l'Atalanta, un successo per il Milan e due pareggi.

Classifica

In Serie A il Milan occupa attualmente il sesto posto, mentre l'Atalanta si trova in decima posizione. Una vittoria permetterebbe a entrambe le squadre di migliorare sensibilmente la propria collocazione in classifica.