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Serie A
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Simone Giromini
Con il contributo di

Milan-Atalanta dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e orario

Dove vedere la partita di Serie A tra Milan e Atalanta: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
San Siro

San Siro ospita domenica 18 ottobre il derby lombardo tra Milan e Atalanta, valido per la settima giornata di Serie A. I rossoneri cercano continuità dopo una settimana europea convincente; i nerazzurri arrivano a Milano con tante assenze ma con il morale alto.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Milan-Atalanta in diretta TV e in live streaming.

MILAN-ATALANTA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Milan-Atalanta sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Milan-Atalanta: data, orario e tutte le informazioni sulle due squadre

Partita

Milan-Atalanta

Competizione

Serie A

Data

Domenica 18 ottobre 2026

Orario

18:00

Stadio

Giuseppe Meazza

Diretta TV

DAZN/Sky

Diretta Streaming

DAZN/Now

Gratis/in chiaro

No

Ruben Amorim ha ritrovato fiducia grazie alla netta vittoria in Europa League sul campo del Salisburgo, dove il Milan si è imposto 4-0 con una prestazione di squadra che ha visto diversi elementi in cerca di riscatto rispondere presente. La sfida in campionato, però, è un'altra storia: i rossoneri hanno raccolto tre pareggi nelle ultime quattro di Serie A e hanno bisogno di tornare a vincere tra le mura amiche.

Dall'altra parte, Maurizio Sarri deve fare i conti con una vera e propria emergenza infortuni. Alla lista già lunga di assenti si sono aggiunti l'ex Franck Kessiè e Giacomo Raspadori, fermato da un problema muscolare durante la vittoria in Conference League contro il Pafos, dopo appena 21 minuti di gioco. Una perdita pesante per un attacco già ridotto all'osso.

L'Atalanta, nonostante le difficoltà, ha trovato risposte importanti nelle ultime uscite. La vittoria sul Pafos ha confermato che la Dea sa come fare male in Europa, con uno Scamacca in grande spolvero che è tornato al goal e il sistema di gioco di Sarri che sembra iniziare a ingranare.

I nerazzurri vengono da due vittorie consecutive, tra cui il successo sul Venezia, e puntano a sorprendere un Milan che in casa non è ancora riuscito a imporsi con continuità. La classifica racconta di una squadra che deve ancora trovare la sua vera identità stagionale.

Formazioni

Probabili formazioni Milan - Atalanta

4-3-3
Milan crest
Milan
MIL
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Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-2-3-1
M. MaignanM. MaignanP. EstupinanP. EstupinanS. PavlovicS. PavlovicK. De WinterK. De WinterM. GilaM. GilaL. ModricL. ModricY. MusahY. MusahA. RabiotA. RabiotG. RamosG. RamosC. PulisicC. PulisicA. CisseA. CisseM. CarnesecchiM. CarnesecchiL. BernasconiL. BernasconiT. KristensenT. KristensenD. ZappacostaD. ZappacostaS. KolasinacS. KolasinacN. ZalewskiN. ZalewskiM. PasalicM. PasalicEdersonEdersonC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweG. ScamaccaG. Scamacca
Atalanta crest
Atalanta
ATA
4-3-3
Milan

Formazione titolare

Atalanta

Allenatore

  • R. Amorim
  • M. Sarri

Amorim si affiderà a Pulisic e Ramos per la sfida in campionato con Cisse confermato dal primo minuto dopo il turnover europeo. In difesa spazio a De Winter al posto dell'infortunato Gabbia, con Estupinan favorito sulla fascia sinistra. A centrocampo c'è un dubbio su Modric. Gli indisponibili rossoneri sono Terracciano, Saelemaekers e Gabbia.

Sarri deve invece fare i conti con una lunga lista di assenti: out Hien, Kossounou, Scalvini, Kessiè, Sulemana e Raspadori, fermato da un infortunio muscolare rimediato contro il Pafos. Elmas è squalificato. In attacco il ballottaggio è tra Scamacca e Krstovic, con De Ketelaere, Zalewski e Rowe a supporto. La linea difensiva a quattro sarà composta da Zappacosta, Kristensen, Kolasinac e Bernasconi.

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

LAZ
D2-2
BEN
S0-2
LEC
V3-0
SAS
D1-1
SAL
V0-4
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATA

ATA - Forma

ROM
S2-1
CGL
S1-2
JUV
S2-0
VEN
V3-1
PAF
V3-1
Gol segnato (subito)
8/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Milan arriva a questa partita con un ruolino recente altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. I rossoneri hanno battuto il Salisburgo 4-0 in Europa League e il Lecce 3-0 in Serie A, ma hanno pareggiato contro Sassuolo e Lazio e perso 2-0 contro il Benfica.

L'Atalanta presenta un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite. Dopo tre ko consecutivi contro Roma, Cagliari e Juventus, la Dea ha invertito la rotta battendo il Venezia 3-1 in campionato e il Pafos 3-1 in Conference League.

Precedenti

Testa a testa

MilanPareggioAtalanta
0
2
3
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
2
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
0
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FIN
5Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 maggio 2026, quando l'Atalanta si impose a San Siro per 2-3 in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti il bilancio è in equilibrio: due vittorie per l'Atalanta, un successo per il Milan e due pareggi.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7520199+1017
D
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
6
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
8
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
BolognaBolognaBOL
713368-26
D
V
D
S
D
14
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A il Milan occupa attualmente il sesto posto, mentre l'Atalanta si trova in decima posizione. Una vittoria permetterebbe a entrambe le squadre di migliorare sensibilmente la propria collocazione in classifica.

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