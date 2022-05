Milan-Atalanta, Cagliari-Inter: cosa serve ai rossoneri per vincere lo Scudetto domenica, le combinazioni

La volata scudetto è giunta al momento decisivo. Ultimi metri per Milan e Inter prima del traguardo: rossoneri e nerazzurri allo sprint finale per decretare la vincitrice della Serie A 2021/2022. A 180 minuti dal termine il Diavolo guida la classifica con due punti di vantaggio - tre considerando gli scontri diretti - mentre la formazione di Simone Inzaghi insegue e spera nel passo falso dei 'cugini'.

Situazione invariata dopo la trentaseiesima giornata. Inter e Milan hanno vinto in rimonta, rispettivamente a San Siro contro l'Empoli e al 'Bentegodi' di Verona, con la classifica che non è cambiata in termini di posizioni.

COSA SERVE AL MILAN PER VINCERE LO SCUDETTO DOMENICA

I due punti di vantaggio consentono al Milan di poter festeggiare - in caso di due combinazioni di risultati nel 37° turno - lo Scudetto con un turno d'anticipo.

Le due squadre non giocheranno in contemporanea, con i rossoneri che ospiteranno al 'Meazza' in San Siro l'Atalanta, reduce dal successo per 3-1 sullo Spezia, e i nerazzurri che voleranno a Cagliari per affrontare all'Unipol Arena il Cagliari, alla ricerca disperata di punti salvezza dopo il pari al 99' contro la Salernitana.

Domenica 15 maggio, il Diavolo potrebbe laurearsi campione d'Italia i due casi: