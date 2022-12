Il Milan aspetta il recupero di Maignan: Tatarusanu e Mirante male nelle ultime uscite

In attesa di recuperare Maignan, il Milan si riscopre costretto a fare i conti col problema portiere: Tatarusanu e Mirante male nelle ultime uscite.

Parlare di allarme è probabilmente prematuro, ma quello che è certo è che il finale di 2022 del Milan è stato tutt’altro che esaltante.

La compagine rossonera ha salutato l’anno nel quale ha messo in bacheca il suo diciannovesimo Scudetto con una serie di amichevoli che sono certamente servite per mettere minuti nelle gambe, ma che hanno anche lasciato una scia di dubbi.

Il Milan ha affrontato, nel da metà dicembre in poi, Arsenal, Liverpool e PSV e, non solo non è riuscito a vincere nessuna partita, ma ha incassato nove goal a fronte dei due soli segnati.

E’ vero che Pioli ha spesso mandato in campo formazioni sperimentali poiché costretto a rinunciare agli infortunati e ai nazionali, ma se i problemi in attacco verranno risolti dal ritorno di Giroud e di quello a pieno regime di Leao, più preoccupante è la situazione che riguarda soprattutto un altro ruolo: quello del portiere.

Come è noto, Maignan è fuori causa da fine settembre a causa di un infortunio al polpaccio e solo ulteriori esami ai quali verrà sottoposto ad inizio febbraio diranno quando effettivamente potrà tornare in campo.

A sostituirlo, nel corso degli ultimi mesi, è stato Tatarusanu che però, non solo non ha pienamente convinto, ma nelle amichevoli di dicembre ha fatto decisamente male.

Contro il PSV Pioli ha dato una chance ad Antonio Mirante, ma la prestazione dell’ex Parma, Bologna e Roma non è stata positiva. Ha subito tre goal (uno dei quali evitabile), ha rischiato un’incredibile autorete (ha smanacciato all’indietro il pallone in uscita ed è stato salvato solo dall’intervento di De Ketelaere sulla linea) e, in linea generale, non è parso sicurissimo.

A trentanove anni paga anche la lunga inattività (da quando è approdato al Milan nell’ottobre del 2021 non ha giocato una sola gara ufficiale) e al momento non sembra poter spingersi oltre il ruolo di terzo portiere.

Il Milan è dunque chiamato a sperare in un recupero in tempi brevi di Maignan, ma intanto alla ripresa del campionato sarà ancora Tatarusanu a difendere la porta.

Toccherà al portiere romeno contro la Salernitana, la Roma e il resto verrà stabilito dagli esami ai quali si sottoporrà l’estremo difensore transalpino.

Le prossime settimane diranno se il Milan si muoverà anticipando l’arrivo di un altro portiere a gennaio (la strada che porta a Sportiello si è fatta ancora più in salita). Intanto si va avanti così, aspettando di poter schierare una squadra più vicina all’undici titolare che spazzi via i dubbi degli ultimi giorni.