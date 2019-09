Milan, Arnault smentisce le voci: "Nessun interesse sull'acquisto del club"

Il brutto momento del è accompagnato da numerose voci riguardanti una possibile cessione da parte del fondo Elliott, che oggi smentisce categoricamente qualsiasi interesse riguardante Bernard Arnault, numero uno del gruppo LVMH.

Sul proprio profilo instagram è intervenuto il figlio del patron, Antoine Arnault, che si è rivolto direttamente ai tifosi rossoneri:

"Cari tifosi del Milan, voglio scrivervi questo messaggio per porre fine alle indiscrezioni riguardanti un interesse della mia famiglia, o del gruppo LVMH, per l’acquisto del Milan. Abbiamo il massimo rispetto per il vostro meraviglioso club, i suoi valori e la sua fantastica storia, ma non abbiamo mai avuto contatti con alcun esponente del club e non siamo mai stati interessati ad investirvi o ad acquistarlo".