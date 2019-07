Milan, Angelo Carbone è ufficialmente il nuovo responsabile del settore giovanile

Angelo Carbone è stato ufficializzato dal Milan come nuovo responsabile del settore giovanile, compresa la prima squadra femminile. Addio a Beretta.

Continuano i cambiamenti a livello di staff in casa . Dopo l'arrivo di Giampaolo sulla panchina della prima squadra e quello di Ganz sulla panchina della compagine femminile, è la volta di Angelo Carbone.

L'ex giocatore rossonero, come comunicato dal club di Via Aldo Rossi, è stato infatti nominato come responsabile del settore giovanile. Coordinerà le attività di tutti i team maschili e della prima squadra femminile.

"AC Milan comunica che da oggi, lunedì 1 luglio, Angelo Carbone, già Responsabile dell’Attività di Base, assume l'incarico di Responsabile del Settore Giovanile rossonero, coordinando le attività di tutti i team maschili e femminili, oltre alla Prima Squadra femminile. Angelo Carbone ha indossato la maglia del Milan nelle Stagioni 1990-91 e 1993-94, contribuendo alla conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Europea, una Coppa Intercontinentale e una UEFA . Nel 2009 è tornato al Milan all'interno della squadra di scouting e dal 2011 ha iniziato a seguire le attività del vivaio del Club rossonero, con l'incarico di Coordinatore dell'Attività di Base".

Carbone prende il posto di Mario Beretta, congedato dal Milan con un saluto all'interno del comunicato che riguarda Carbone.