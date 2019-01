Milan in vacanza tranne Montolivo: si allena da solo a Milanello

Montolivo, nonostante il mancato utilizzo da parte di Gattuso, non molla la presa: a Milanello con tre giorni di anticipo rispetto ai compagni.

Nel Milan edizione 2018-2019 non c'è stato ancora spazio per Riccardo Montolivo. Nemmeno contro la Fiorentina, con un centrocampo ridotto al lumicino, Gattuso ha ritenuto pronto il capitano rossonero, preferendo avanzare Calabria.

Tutta colpa del rifiuto estivo a lasciare Milanello e passare al Bologna, impedendo in questo modo alla società di liberarsi del suo pesante ingaggio (3 milioni di euro) e del contratto, comunque in scadenza nel giugno del 2019.

Nonostante la posizione ferma del club di Via Aldo Rossi, Montolivo non si è mai scomposto. Sta continuando a lavorare in silenzio ed a sostenere sempre i compagni, come dimostrano le esternazioni social ad ogni vittoria dei rossoneri.

Anzi, in questi giorni di riposo, ha deciso di presentarsi con tre giorni di anticipo a Milanello per allenarsi insieme ad uno dei preparatori atletici della società.

Su di lui continua ad esserci il forte interesse di SPAL, Bologna e soprattutto del Genoa di Prandelli.