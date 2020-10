Milan, anche Bonera positivo al Covid-19: ha la febbre ma sta bene

Non solo alcuni giocatori: il Milan ha comunicato la positività al Covid-19 di Daniele Bonera, collaboratore di Pioli.

Dopo che Zlatan Ibrahimovic è guarito dal Covid-19 ed altri due giocatori invece sono risultati positivi, ovvero Gabbia e Duarte, si allargano i tamponi positivi all’interno del : Daniele Bonera è infatti risultato positivo al Covid-19.

“Daniele Bonera, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al Covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.

Questo il comunicato del Milan, che adesso spera solo che siano finiti qui i tamponi positivi, soprattutto in vista del Derby contro l’ di sabato prossimo, ma in generale per il futuro della stagione che adesso è pronta ad entrare nel vivo.

Bonera attualmente ricopre l’incarico di collaboratore tecnico di Stefano Pioli, dopo essere entrato nello staff più di un anno fa con Marco Giampaolo.