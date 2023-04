Milan al bivio Roma, Pioli: “Giroud ci sarà, out Ibrahimovic e Florenzi”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, presenta la sfida con la Roma: “Vale doppio, la corsa Champions sarà aperta fino alla fine”.

Si giocherà all’Olimpico, dove la Roma ospiterà il Milan, una delle partite più importanti del 32° turno di serie A.

Ad affrontarsi saranno infatti due squadre in corsa per una qualificazione alla prossima Champions League e appaiate a quota 56. Normale dunque che i punti in palio siano pesantissimi e lo sa bene anche Stefano Pioli che, presentando la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia, non ne ha nascosto l’importanza.

“La prossima partita deve essere la più importante e quella di domani vale doppio. Serviranno il giusto spirito e la giusta convinzione. Mancano sempre meno gare e noi siamo attesi da tre scontri diretti e quindi più punti faremo e più possibilità ci saranno di entrare tra le prime quattro”.

Il Milan potrà contare su Giroud all’Olimpico.

“Aveva bisogno di riposo, ma sta bene ed è pronto a scendere in campo”.

Leao sta forse vivendo il momento migliore della sua annata.

“Un giocatore non può essere al top per una stagione intera. Adesso lui sta bene sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale e inoltre le prestazioni positive regalano fiducia. Noi ci aspettiamo molto da lui”.

La Roma non sarà un ostacolo semplice da superare.

“Nel 2023 non ha preso goal in casa per sette partite e inoltre ha giocatori in attacco che possono far goal in qualsiasi momento. La Roma è forte e Mourinho sta facendo bene, dovremo provare a tenere il controllo della gara”.

Ibrahimovic non ci sarà contro la Roma.

“Sta meglio ma non abbiamo ancora una diagnosi. Non ci sarà domani e lo stesso vale per Pobega e Florenzi che ha la febbre”.

Il Milan è tornato al trequartista nelle ultime settimane.

“La scelta del trequartista dipende dal modo in cui vogliamo fare gioco. Abbiamo giocatori duttili e sia Bennacer che Krunic possono spostarsi in quella zona del campo senza problemi. Pobega? Il dolore sta diminuendo, ma c’è ancora. Non è tornato a lavorare sul campo e potrebbe farlo la settimana prossima. Quando è arrivato al Milan era una mezzala di inserimento, ora può diventare un centrocampista completo”.

La classifica dice che il Milan può puntare ancora al secondo posto.

“Domani giochiamo uno scontro diretto e sono convinto che la corsa Champions resterà aperta fino all’ultima giornata. Adesso è inutile pensare alla classifica, bisogna concentrarsi su una gara alla volta per poi tirare le somme alla fine”.